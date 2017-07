U Bosni i Hercegovini se do 23. jula prognoziraju stabilnije vremenske prilike, a nestabilno vrijeme očekuje se naredne sedmice pa do kraja mjeseca, za kada su najavljene obilnije padavine.

Ilustracija / 24sata.info

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH do kraja ove sedmice moguća je kiša u vidu lokalnih pljuskova u centralnim krajevima Bosne i na jugoistoku zemlje.



Nestabilno vrijeme očekuje se od 23. jula do 1. augusta, a obilnije padavine prognoziraju se od 29 do 31. ovog mjeseca.



Minimalne temperature u Bosni u periodu od 17. do 19. jula prognoziraju se od 9 do 14, a u Hercegovini 15 do 20 stepeni, dok se maksimalne u Bosni očekuju do 32, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusovih.



U periodu od 20. do 26. jula očekuje se porast temperatura, u većem dijelu Bosne vrijednosti jutarnje temperatura zraka kretat će se od 17 do 23, a na jugu zemlje od 20 do 25 stepeni. U istom periodu maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 36, a u Hercegovini do 40 stepeni Celzijusovih.



Jutarnje temperature zraka u periodu od 27. jula do 1. augusta u Bosni se očekuju od 10 do 15, a u Hercegovini 15 do 20, dok se maksimalne temperature zraka u Bosni prognoziraju do 28, a na jugu do 31 stepeni Celzijusovih.



(AA)