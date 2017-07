U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana, umjeren razvoj oblačnosti u Hercegovini i u istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U BiH sutra se prijepodne očekuje sunčano vrijeme.



U drugoj polovini dana, umjeren razvoj oblačnosti u Hercegovini, Krajini, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U planinskim područjima centralne i istočne Bosne može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 15, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni.



U BiH u četvrtak prijepodne pretežno sunčano vrijeme, dok u drugoj polovini dana, očekuje se umjeren razvoj oblačnosti, koji će uvjetovati lokalne pljuskove u centralnim i istočnim područjima Bosne i sjevernim i istočnim dijelovima Hercegovine.



Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 36 stepeni.



U petak u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.



Tokom dana, razvojem oblačnosti, u centralnim i istočnim područjima, mjestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab, u Bosni sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu od 17 do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)