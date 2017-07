Ukupan dug Republike Srpske zaključno s prošlom godinom iznosio je 5,439 milijardi KM i za 162 miliona KM je veći nego godinu ranije, kada je RS dugovala 5,277 milijardi KM.

Najviše duga odnosi se na budžet RS, koji duguje 3,792 milijarde KM, zatim dug javnih preduzeća i IRBa 1,093 milijarde, dok lokalne zajednice duguju 372,3 miliona, a fondovi socijalne sigurnosti 181,96 miliona.



U Informaciji o dugu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, o kojoj će poslanici Narodne skupštine RS raspravljati danas, navedeno je i to da se od ukupnog duga na spoljni odnosi 3,167 milijarde, a na unutrašnji 2,272 milijarde KM.



Iz Vlade RS ranije su isticali da RS vlada svojim dugom, redovno i bez problema izvršava svoje obaveze, međutim ekonomisti smatraju da stanje sa dugom i nije baš najbolje.



"Vlada RS ne vlada svojim budžetom i obavezama koje proističu. U cilju otplate obaveza prema unutrašnjem i spoljnom dugu prave se novi dugovi i ne plaća se dobavljačima. Budžet trenutno funkcioniše po principu nemojte isplaćivati doprinose, isplatite samo neto plate i ne plaćajte dobavljačima", smatra, s druge strane Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.



Povećanje unutrašnjeg, a i spoljnog duga u periodu od 2014. do 2016. godine Vlada RS uglavnom pravda saniranjem posljedica poplava koje su RS zadesile 2014. godine



Kada je spoljni dug u pitanju, RS najviše obaveza ima prema Svjetskoj banci, i to 1,013 milijardi KM, Evropskoj investicionoj banci (EIB) 906,46 miliona, MMFu 375,75 miliona, Pariskom klubu povjerilaca 242,39 miliona, te Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) 122,15 miliona KM.



Tokom prošle godine na ime otplate duga iz budžeta RS isplaćeno je 660,67 miliona KM, od čega je na servis spoljnog duga plaćeno 257,17 miliona KM, dok je na unutrašnji dug otišlo 403,5 miliona KM.





