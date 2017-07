Broj djece koja se vakcinišu protiv ospica, morbila ili malih boginja nikad u našoj zemlji nije bio manji, a zbog nesavjesnih roditelja, tvrde stručnjaci iz oblasti imunizacije, ponovo nam prijeti epidemija ove bolesti.

U većini gradova u Federaciji BiH, naime, vakcinisano je tek blizu 70 posto mališana.



Ista je situacija i u manjem bh. entitetu. Epidemiolozi upozoravaju da oboljeli od morbila, u osjetljivoj sredini, u prosjeku zarazi 12 do 18 osoba, pa je za sprečavanje epidemija ove bolesti potrebno da kolektivni imunitet bude 95 posto!



Strah roditelja



- Vrlo je važno da nastavimo štititi našu djecu vakcinisanjem, jer epidemije bolesti koje se sprečavaju vakcinisanjem, kao što su morbili ili zaušnjaci, mogu se ponovo javiti. Također, nevakcinisana djeca imaju 35 puta veću vjerovatnoću da obole od malih boginja u odnosu na njihove vakcinisane vršnjake - zaključuju u epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo FBiH.



Prema njihovim podacima, broj oboljelih od morbila u prošloj godini bio je 118, dok ih je za pola ove godine bilo 50!



No, iako je zakonski obavezna, vakcinacija zadaje muke brojnim roditeljima, koji su u dilemi da li vakcinisati dijete ili ne. Brojne informacije kojima su svakodnevno izloženi o negativnim posljedicama vakcinacije - te razlozima za i protiv - ovu odluku čine još težom.



- Ja sam vakcinisala dijete, ali nije mi bilo nimalo jednostavno – rekla je Edina Bašić, majka djevojčica koja ima tri godine.



Izaziva autizam



Razlozi zbog kojih se, prema istraživanju, roditelji teško opredjeljuju za vakcinaciju djece, pogotovo kada je riječ o MMR vakcini, jeste zastrašivanje pojedinih lobija ljekara da ona izaziva autizam, zatim netransparentnost dobavljača vakcina za područje BiH, kao i rezultati njihovih testiranja.



Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u nekoliko navrata su isticali da građani nemaju razloga za brigu te da kvalitet vakcina zadovoljava svjetske standarde.



Upozorenja WHO



Da je sve manji broj vakcinisane djece, pokazuju i upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja je BiH uz Ukrajinu i Rumuniju svrstala u red zemalja s visokim rizikom od pojave epidemije.



Moguća sankcija koju zakon predviđa za odbijanje imunizacije jeste novčana kazna od 100 do 2.000 KM, ali do sada nijedan roditelj nije kažnjen zbog nevakcinisanja djeteta, potvrdili su iz Zavoda.



Malo pedijatara



Ono što dodatno utječe na smanjen broj vakcinisane djece jeste nedovoljno pedijatara.



U Kantonu Sarajevo zaposlena su tek 33 pedijatra. Ljekar koji radi tokom jedne smjene pregleda i po pedesetero djece.



Situacija je dosta gora u manjim bh. gradovima. Jedan pedijatar u nekim od domova zdravlja radi samo jednom sedmično, zbog čega su roditelji ogorčeni.



2.000 KM najveća je kazna za nevakcinisanje djece .



