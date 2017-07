Prema informaciji iz Operativnog centra Civilne zaštite HNŽ-a, požarna linija se širi i dalje prema lokalitetu Sljemena.

Vatrogasci su intervenirali u periodu od 01:30 do 02:45 sati na lokalitetu Pograda, gdje je uslijed obrušavanja zapaljenog panja došlo do zapaljenja niskog raslinja.



Požar na planini Čvrsnici i dalje aktivan, gori borova i jelova šuma na nepristupačnom terenu.



U CZ smatraju da ima potrebe za što hitnije djelovati iz zraka i to u ranim jutarnjim satima, kada zbog pada temperature vatrena linija ima najmanji intenzitet širenja.



Inače, u protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) registrirano je još 26 požara i to 11 na području Mostara, 6 na području Čapljine, pet požara na području općine Čitluk, po dva požara na području Stoca i Rame i jedan požara na području Konjica.



U požarima je gorjela trava, nisko raslinje, otpad i smeće, priopćio je Operativni cenatr civilne zaštite HNŽ-a.



Od 13:20 do 14:10 sati u Nerezima u Čapljini izgorjela labudica od kamiona(poluprikolica) i građevinski stroj, bili su ugroženi i stambeni objekti. Požar je ugašen.



Na području općine Konjic od 19:20 sati gori bukova i kestenova šuma, vatra je zahvatila od oko 2-3 hektara i ima tendenciju širenja. Teren je nepristupačan za gašenje.





(FENA)