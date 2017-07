Evropska agencija Frontex će pomoći Bosni i Hercegovini da se što bolje pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, a fokus Frontexa je rješenje problema migracijske krize, borba protiv nelegalne trgovine oružja, prekograničnog kriminala, kao što je trgovina ljudima, te posebno saradnja u aktivnostima upravljanja granicama i obalskim stražama – rekao je u intervjuu za Fenu izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri.

Fabrice Leggeri / 24sata.info

Leggeri je u utorak posjetio Bosnu i Hercegovinu, a povod posjete je uspostavljanje Frontex oficira za vezu za region zapadnog Balkana sa sjedištem u Beogradu.



Frontex (francuski: Frontières extérieures - vanjske granice) je agencija Evropske unije koja ima u mandatu podršku upravljanja granicama i obalskim stražama. Oformljena je 2005.godine, međutim, 2015. i 2016. proširen joj je mandat zbog migracijske krize.



Leggeri je za Fenu pojasnio da je proširenje mandata Frontexa bio politički odgovor Evropske unije na migracijsku krizu koja se u to vrijeme pojavila kao problem.



- Stoga, ovaj prošireni mandat pokriva migracijska pitanja ali isto tako i neka sigurnosna pitanja – kaže Leggeri.



Također, prošireni mandat omogućava i to da bude pokrivena oblast i međunarodne saradnje, odnosno saradnje sa susjednim zemljama, državama članicama EU.



- Frontex će, sa sjedištem u Beogradu, svojim aktivnostima pokrivati kompletnu regiju zapadnog Balkana, dakle, sve države – naglasio je.



Stoga je jednodnevnu posjetu BiH iskoristio da s predstavnicima relevantnih institucija sigurnosti u BiH, s kojima sarađuju od 2009. kada je potpisan sporazum o saradnji, razgovara o proširenju te saradnje i programima koji pomažu progres i proces integracije BiH na putu ka EU.



- S obzirom na to da je BiH predala aplikaciju za članstvo u EU, samim tim uloga Frontexa je da pomogne BiH da se što bolje pripremi za buduće članstvo - naglasio je.



Dosadašnja saradnja bila je fokusirana na opremanje i obučavanje ljudi, procjeni i analizi rizika, a ubuduće će biti i u oblasti sigurnosti.



- Mogućnosti produbljivanja saradnje su velike, a fokus će biti na borbu protiv nelegalne trgovine oružja, prekograničnog kriminala kao što je trgovina ljudima, posebno saradnja u akvitnostima upravljanja granicama – rekao je.



- Imamo mandat da razvijamo i provodimo programe koji se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći i naša saradnja će se usmjeravati na to kako da se iskoriste sredstva Evropske komisije, odnosno EU“, a programi će obuhvatiti i upravljanje granicama, migracijama - naveo je.



Leggeri se osvrnuo i na velika migraciona kretanja u posljednje dvije godine, te istakao da velike operacije koje se provode u Grčkoj i Bugarskoj, pomažu u rješavanju problema s kojima se i države zapadnog Balkana suočavaju, naročito Srbija, Makedonija, Albanija.



Istakao je da je oko 800 oficira raspoređeno u Grčkoj u okviru operacije 'Posejdon', posebno na graničnim prijelazima prema Turskoj, a planira se pojačanje timova koji će biti raspoređeni i na granici između Grčke i Albanije.



Kaže da je više od 100 oficira raspoređeno na granici između Bugarske i Turske, a određeni broj oficira je na granici Bugarske i Srbije, te da je njihov je zadatak detektiranje prelazaka migranata iz Bugarske i Grčke prema Srbiji.



- Stoga, uloga oficira za vezu na zapadnom Balkanu je da prije svega uspostavi saradnju sa svima u pogledu procjene, analize rizika, da koordinira u svim aktivnostima koje se provode u državama zapadnog Balkana – dodao je.



Također će mandat Frontexa je posredovanje u akciji graničnih raspoređivanja i aktivnostima osoblja u BiH, Srbiji, ali i da koordinira aktivnosti državnih agencija za provođenje zakona, sigurnosnih agencija u drugim državama i njihovim aktivnostima.



Na pitanje koliko je BiH i općenito zapadni Balkan zaštićen od terorističkih prijetnji, Leggeri je ocijenio da je nivo prijetnje u EU na visokom nivou i to često naglašavaju.



- Moramo uzeti u obzir da postoje strani borci koji pokušavaju da se domognu teritorija u Siriji, ali i drugih ratišta, te da upravo ti strani borci mogu biti i građani država članica EU i njima je cilj da nakon povratka sa stranog ratišta, BiH ili druge države zapadnog Balkana koriste kao tranzitne destinacije. Dragocjeno je iskustvo koje imaju sigurnosne agencije u BiH, stoga će BiH biti koristan partner za saradnju u ovoj oblasti, a korist će biti obostrana – istakao je.



Iako je fokus agencije usmjeren na upravljanje granicama, ali je prioritet razvijanje mehanizama i dizajniranje planova usmjerenih na borbu protiv svih negativnih pojava.



Napomenuo je da također Frontex ima izuzetno dobru saradnju s Europolom, jer je cilj isti i u zajedničkom je interesu dobra saradjna.



- Frontex će biti prisutniji u BiH i pružit će podršku državi na njenom putu ka članstvu u EU – zaključio je izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri u intervjuu za Fenu.



Frontex je agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Evropske unije, agencija je Evropske unije za sigurnost vanjske granice.



Odgovorna je za kooridinaciju aktivnosti nacionalnih graničnih službi u nadzoru vanjske granice EU s državama nečlanicama. Sjedište Frontexa je u Varšavi, Poljska. Osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) 2007./2004., a s radom je započela 3. oktobra 2005.



Frontex koordinira operativnu suradnju država članica u upravljanju vanjskim granicama. Pomaže državama članicama u obuci nacionalnih graničara, uključujući uvođenje zajedničkih standarda obuke. Provodi analizu rizika, prati istraživanja važna za kontrolu i nadzor vanjskih granica. Pomaže državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju povećanu tehničku i operativnu pomoć na vanjskim granicama te pruža državama članicama potporu u organiziranju operacija zajedničkoga povratka.



(FENA)