Žurnal objavljuje spisak zaposlenih u Elektroprivredu HZHB u posljednjih pola godine. Za više od 200 osoba ne postoje dokazi o konkursu.

"Kada Vas u Širokom Brijegu vide da šetate ulicom, kažu vam idite kući, inače će vas zaposliti u Elektroprivredu HZHB", ispričao je kao šalu novinarima Žurnala izvor iz HDZ-a BiH.



Da je šala zapravo jako bliska istini pokazuje činjenica da je u posljednjih nekoliko godina u Elektroprivredu HZHB više od 200 osoba zaposleno bez ikakve konkursne procedure.



Odgovor resornog ministarstva i uprave ovog javnog preduzeća koji je nakon punih mjesec dana stigao u našu redakciju na pitanje o zapošljavanju, ove navode dodatno potvrđuje. U odgovoru s potpisom HDZ-ovog generalnog direktora Elektroprivrede HZHB Marinka Gilje između ostalog piše:



"Ističemo da je Uprava Društva prijem svih radnika izvršila na temelju stvarnih potreba Društva odnosno organizacijskih jedinica ovog društva i sukladno sa važećim propisima i aktima Društva".



Propisi i akti Društva važniji su od zakona. Ranije smo objavili da ne postoje dokazi po kojoj konkursnoj proceduri je u ovu javnu instituciju zaposleno više od 200 osoba, kao i da je većina tih osoba na neki način povezano sa HDZ-om BiH. Mnogi od njih zaposleni su za 6 mjeseci ove godine..



Kako saznaje Žurnal, između ostalih, među njima je Roberto Magerl, brat Maria Magerla koji je bio tajnik Županijskog odbora HDZ-a BiH u Srednjobosanskom Kantonu, u vrijeme kada je predsjedavajuća Županijskog odbora HDZ-a SBK bila Lidija Bradara, današnja predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH.



Dario Pintarić, sin je Slavka Pintarića koji je nekoliko puta bio na listi HDZ-a BiH za Općinsko Vijeće Novi Travnik.



Bojan Andrić je sin Žarka Andrića – Žutog, koji je godinama od strane policijskih organa dovođen u vezu sa brojnim krivičnim djelima, te označavan kao šef automafije u Srednjo-bosanskom kantonu.



U Elektroprivredu HZHB zaposlena je kćer Zvonke Bagarića, Marija Krišto koja radi u podružnici u Tomislavgradu. Njen otac suvlasnik je firme MZ Energi zajedno sa HDZ-ovcem Miroslavom Ćorićem. Inače, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, često je boravio u Sportsko rekreativnom centru “Adria ski” Kupres čiji je direktor Zvonko Bagarić.



U nastavku pročitajte spisak svih zaposlenih u ovu javnu instituciju u posljednjih pola godine:



26.06.2017. VINCETIĆ KRISTINA Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Sjever" Orašje



13.06.2017. VUKOJA IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Poslovnica "Elektro-Široki Brijeg" Široki Brijeg



13.06.2017. RIPIĆ DANIJEL JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Proizvodnja električne energije-Sliv "Neretve"Mostar Pogon HE "RAMA" Prozor-Rama



13.06.2017. BOŠNJAK JOSIP JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Proizvodnja električne energije-Sliv "Neretve"Mostar Pogon HE "RAMA" Prozor-Rama



13.06.2017. PRTVAR MONIKA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Poslovnica "Elektro-Vitez" Vitez



13.06.2017. SAMARDŽIĆ DINO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



13.06.2017. ŽIVKOVIĆ ILIJA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



13.06.2017. VIDOVIĆ IVAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



13.06.2017. MIKULIĆ ANA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" -Poslovnica "Elektro-Posušje" Posušje



13.06.2017. VUKIĆ BORIS JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



13.06.2017. PALAC TONI JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Grude" Grude



13.06.2017. KVASINA IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"-Poslovnica "Elektro-Novi Travnik" Novi Travnik



13.06.2017. ĐINKIĆ NINA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. BEBEK RADE Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. GALIĆ IVAN Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. BAKOVIĆ JOSIP Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. MARIĆ JOSIP Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. ĆORLUKA NIKOLINA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. KRIŠTO IGOR JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Tomislavgrad"Tomislavgrad



13.06.2017. GLAVINA JOSIPA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. PAVLOVIĆ ANTO Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. ARAPOVIĆ ZORAN Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. KULIŠ KRISTIJAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



13.06.2017. JURČEVIĆ IVAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



13.06.2017. POKRAJČIĆ IVAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



13.06.2017. MUSTAPIĆ IVAN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, PJ Proizvodnja električne energije -Hidroelektrane-Sliv Vrbas Jajce



13.06.2017. BRADVICA MARKO JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



13.06.2017. MARKIĆ MARIO Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. GALIĆ FILIP JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Žepče" Žepče



13.06.2017. NOVAKOVIĆ IVAN Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



13.06.2017. MIŠKOVIĆ DARIO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



13.06.2017. KASELJ TIHI JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



13.06.2017. BEVANDA IVANA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Čitluk" Čitluk



09.06.2017. EVIĆ MARIO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar-PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Sjever" Orašje



01.06.2017. LOZANČIĆ MERI Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Centar" Novi Travnik



01.06.2017. PINJUH DOMAGOJ Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.06.2017. MARIĆ MARKO Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



15.05.2017. MARIĆ IVANA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



25.04.2017. BOŠKOVIĆ JOSIPA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



25.04.2017. ČOLAK MARKO Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



20.04.2017. TOPIĆ ĐURO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar-PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Sjever" Orašje



20.04.2017. DELJAK IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Radna jedinica "Elektro-Glamoč"Glamoč



20.04.2017. ZEDI VIKTORIJA Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Centar" Novi Travnik



20.04.2017. MILIĆ MATEJ JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"-Radna jedinica "Elektro-Uskoplje"Uskoplje- Gornji Vakuf



20.04.2017. KREZIĆ JOSIPA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



20.04.2017. HABEK MATEO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



20.04.2017. RAJIČ JOSIP Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



20.04.2017. BOŠKOVIĆ MARKO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



20.04.2017. BEVANDA STJEPAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Poslovnica "Elektro-Široki Brijeg" Široki Brijeg



01.04.2017. SESAR ANDRO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.04.2017. ZRNIĆ DRINA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Čapljina" Čapljina



01.04.2017. ČULE DRAGAN JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.04.2017. KAFADAR DRAŽEN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila



01.04.2017. ANDRIĆ BOJAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila



01.04.2017. BOŠNJAK NIKOLA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Rama" Prozor-Rama



01.04.2017. ŠIMUNOVIĆ KATARINA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Rama" Prozor-Rama



01.04.2017. KOVAČ GORAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"-Poslovnica "Elektro-Novi Travnik" Novi Travnik



01.04.2017. JUKANOVIĆ BRUNO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



01.04.2017. MIKULIĆ MARIJA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.04.2017. HRKAĆ ZDRAVKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" -Poslovnica "Elektro-Posušje" Posušje



01.04.2017. BRZICA KRISTINA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.04.2017. LOVRIĆ IVAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



01.04.2017. MAGERL ROBERTO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



01.04.2017. KRVAVAC VIDAN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.04.2017. BRAJKOVIĆ VLADIMIR Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.04.2017. OBRADOVIĆ GORAN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.04.2017. CURIĆ ZDRAVKO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.04.2017. BAKETARIĆ MIJO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Proizvodnja električne energije-Sliv "Neretve"Mostar Pogon HE "RAMA" Prozor-Rama



01.04.2017. PALAC ZORAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.04.2017. RIPIĆ ANTE JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.04.2017. ŠARAVANJA MILJENKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Poslovnica "Elektro-Široki Brijeg" Široki Brijeg



01.04.2017. SKOKO ZLATAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Poslovnica "Elektro-Široki Brijeg" Široki Brijeg



01.04.2017. BANDIĆ ANDRIJA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.04.2017. MARTIĆ MARKO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.04.2017. ZOVKO MARKO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



01.04.2017. HRKAĆ IVAN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



01.04.2017. LONČAR IGOR JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



01.04.2017. ŠUMIĆ DARIO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Žepče" Žepče



01.04.2017. SOVIĆ IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Žepče" Žepče



01.04.2017. MAKIĆ NEMANJA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Radna jedinica "Elektro-Grahovo" Grahovo



01.04.2017. VRDOLJAK ANTE JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Radna jedinica "Elektro-Grahovo" Grahovo



01.04.2017. KORDIĆ KREŠIMIR Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.04.2017. ŠKEGRO MATEO Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.04.2017. RAIČ ANDRIJA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.04.2017. ČUIĆ TOMISLAV JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



01.04.2017. MARIĆ MATEA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



01.04.2017. LOVRIĆ ŽARKO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



01.04.2017. BOGDAN MARKO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



01.04.2017. ĆORIĆ JOSIPA Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



01.04.2017. ZELENIKA MIRKO Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.04.2017. PERAK ANĐELKO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, PJ Proizvodnja električne energije -Hidroelektrane-Sliv Vrbas Jajce



01.04.2017. MIKETA NIKOLA Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, PJ Proizvodnja električne energije -Hidroelektrane-Sliv Vrbas Jajce



01.04.2017. MARJANOVIĆ MIJO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, PJ Proizvodnja električne energije -Hidroelektrane-Sliv Vrbas Jajce



01.04.2017. PERAK ANTO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, PJ Proizvodnja električne energije -Hidroelektrane-Sliv Vrbas Jajce



01.04.2017. MARIĆ IVAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



01.04.2017. SPAJIĆ ANTON JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



01.04.2017. LUJANOVIĆ DRAGANA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Novi Travnik



01.04.2017. BRKIĆ GORAN JP"EP HZ H-B" d.d. Mostar,Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Drvar" Drvar



01.04.2017. LUBURIĆ ANA Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



01.04.2017. PRSKALO MARIJA JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.04.2017. LEMAIĆ ČOVIĆ ŽANA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.04.2017. DŽOJIĆ DEJAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar-PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Sjever" Orašje



01.04.2017. TOMAŠEVIĆ ALEN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar-PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Sjever" Orašje



01.04.2017. KNEŽEVIĆ FRANJO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar-PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Sjever" Orašje



24.03.2017. ZELENIKA ANA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



06.02.2017. ŠOLJIĆ BLAŽENKA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.02.2017. MARIĆ MATO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar-PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Sjever" Orašje



01.02.2017. MIŠKOVIĆ PETAR JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar-PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Sjever" Orašje



01.02.2017. MLAKIĆ MIROSLAV JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"-Poslovnica "Elektro-Novi Travnik" Novi Travnik



01.02.2017. BARAĆ IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Čitluk" Čitluk



01.02.2017. MANDRAPA SONJA Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.02.2017. KREZIĆ ANDRIJA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.02.2017. KOZARIĆ MARIO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Čapljina" Čapljina



01.02.2017. JURKOVIĆ ŠIMUN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Čapljina" Čapljina



01.02.2017. REBAC DALIBOR JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Čapljina" Čapljina



01.02.2017. RAJIČ NIKICA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Čapljina" Čapljina



01.02.2017. MUSULIN ŽELJKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Čapljina" Čapljina



01.02.2017. NIKŠE MARIN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.02.2017. ZOVKO MARIJAN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.02.2017. KREŠIĆ DRAŽEN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.02.2017. KARAMATIĆ MIŠEL Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.02.2017. JURICA JOZO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Čapljina" Čapljina



01.02.2017. STANKOVIĆ IGOR JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Stolac" Stolac



01.02.2017. BELJO MARKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Proizvodnja električne energije-Sliv "Neretve"Mostar Pogon HE "RAMA" Prozor-Rama



01.02.2017. NOVAKOVIĆ STIPAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Proizvodnja električne energije-Sliv "Neretve"Mostar Pogon HE "RAMA" Prozor-Rama



01.02.2017. MARIĆ JOSIP JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Proizvodnja električne energije-Sliv "Neretve"Mostar Pogon HE "RAMA" Prozor-Rama



01.02.2017. BILINOVAC SONJA JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. ŠILJEG MARIJANA JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. TUTIŠ IVAN JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. BEVANDA IVO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



01.02.2017. BAKETARIĆ IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Rama" Prozor-Rama



01.02.2017. BUDIMIR DANKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Rama" Prozor-Rama



01.02.2017. MIŠURA MARIO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Rama" Prozor-Rama



01.02.2017. SOLDO IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Grude" Grude



01.02.2017. GALIĆ FRANO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Grude" Grude



01.02.2017. ZELENIKA MARTIN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Radna jedinica "Elektro-Doljani" Jablanica



01.02.2017. BUHOVAC IVO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



01.02.2017. BREKALO IVAN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



01.02.2017. MEĐUGORAC ROBERTO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Ljubuški" Ljubuški



01.02.2017. PARADŽIK SLAVEN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Ljubuški" Ljubuški



01.02.2017. IVANKOVIĆ JOSIP JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Poslovnica "Elektro-Široki Brijeg" Široki Brijeg



01.02.2017. EREŠ VINKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Ljubuški" Ljubuški



01.02.2017. ZADRO MARKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Poslovnica "Elektro-Široki Brijeg" Široki Brijeg



01.02.2017. PINTARIĆ DARIO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila



01.02.2017. JAZVO KRUNO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Poslovnica "Elektro-Široki Brijeg" Široki Brijeg



01.02.2017. VIDOVIĆ DRAGAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.02.2017. VASILJ DRAGAN JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.02.2017. BUBALO MARIJA Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



01.02.2017. PRANJIĆ MARKO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Žepče" Žepče



01.02.2017. BAŠIĆ TOMISLAV JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" -Poslovnica "Elektro-Posušje" Posušje



01.02.2017. JURIŠIĆ ALBERT JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" -Poslovnica "Elektro-Posušje" Posušje



01.02.2017. JOSKIĆ ANDREJ JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Radna jedinica "Elektro-Usora" Usora



01.02.2017. IVANKOVIĆ JOSIP JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.02.2017. MIKULIĆ LUKA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.02.2017. KNEŽEVIĆ MATO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Fojnica" Fojnica



01.02.2017. NIKŠE MARTINA Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar-Poslovna jedinica:Proizvodnja električne energijeHidroelektrane-Sliv Neretva Samostalni pogon "CHE Čapljina" Čapljina



01.02.2017. KRALJEVIĆ DRAŽEN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"-Radna jedinica "Elektro- Kreševo" Kreševo



01.02.2017. DAMJANOVIĆ MARIO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.02.2017. LOVRENOVIĆ BOJAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar" Poslovnica "Elektro-Vitez" Vitez



01.02.2017. BATINA TOMISLAV JP"EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Radna jedinica "Elektro-Ravno" Ravno



01.02.2017. ANIĆ DAMIR Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.02.2017. SLOMO JOSIP JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Kiseljak" Kiseljak



01.02.2017. PULJIĆ ŠIME JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Kiseljak" Kiseljak



01.02.2017. BAŠIĆ MIRKO Javno poduzeće "Elektroprivreda HZ HB" dioničko društvo Mostar



01.02.2017. MIKULIĆ MARIO JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. ZNAHOR GORAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Busovača" Busovača



01.02.2017. BAKOVIĆ IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Tomislavgrad"Tomislavgrad



01.02.2017. KLARIĆ ANTE JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Tomislavgrad"Tomislavgrad



01.02.2017. BUBALO STJEPAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar, PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"- Poslovnica "Elektro-Ljubuški" Ljubuški



01.02.2017. MIKETA BRUNO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, PJ Proizvodnja električne energije -Hidroelektrane-Sliv Vrbas Jajce



01.02.2017. ŠIMUNOVIĆ IVAN Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, PJ Proizvodnja električne energije -Hidroelektrane-Sliv Vrbas Jajce



01.02.2017. KOLOBARIĆ VLADIMIR JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



01.02.2017. LEVENTIĆ PETAR JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. KRIŠTO MARIJA JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Tomislavgrad"Tomislavgrad



01.02.2017. ŠARAVANJA IVA JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. MIJAN IVAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.02.2017. MARTINOVIĆ MARTINO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Mostar"Mostar



01.02.2017. ZOVKO VANJA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.02.2017. ŠTIRONJA ANTE JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.02.2017. GLAMUZINA DRAGANA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.02.2017. LEOVAC VELIMIR JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Jajce"Jajce



01.02.2017. DRAŽETIĆ TOMO JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Dobretići" Dobretići



01.02.2017. ZRILE JOSIP JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Poslovnica "Elektro-Jajce"Jajce



01.02.2017. ŠARAC KRISTIJAN JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug"-Poslovnica "Elektro-Čitluk" Čitluk



01.02.2017. BEVANDA IVAN JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. BANDIĆ MARIO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Proizvodnja električne energije Mostar



01.02.2017. VLAŠIĆ ANTE JP "Elektroprivreda HZ HB"d.d. Mostar, PJ:Proizvodnja električne energije-Hidroelektrane-Sliv Neretva Mostar



01.02.2017. ILIČIĆ VLATKA JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.02.2017. BANDIĆ MIRKO JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar,PJ:Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Jug" Mostar



01.02.2017. MUSA MARKO Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo, Mostar Poslovna jedinica:Opskrba električnom energijom-Opskrbno područje "Jug" Mostar



