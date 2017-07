Pravosnažno osuđeni za ratne zločine u Sudu BiH po nekoliko mjeseci, zbog proceduralnih razloga, čekaju da budu upućeni na izdržavanje zatvorske kazne, što žrtve smatraju neprihvatljivim.

Sud BiH

U Sudu Bosne i Hercegovine su potvrdili da na izdržavanje zatvorske kazne čekaju Željko Stanarević, koji je osuđen na 13 godina za zločin u Bihaću, Dragan Marinković, osuđen na osam godina za zločin u Milićima, i Dragoje Zmijanjac, koji je dobio šest godina zatvora za zločin počinjen u Prijedoru.



- Ne postoji prioritet u upućivanju na izdržavanje kazne zatvora prema visini izrečene kazne - kazali su u Sudu BiH, istaknuvši da se upućivanje na izdržavanje kazne zatvora vrši u zakonom propisanim rokovima i prema zakonskim procedurama.



Sud BiH je Marinkoviću drugostepenu presudu otpremio 17. aprila, Zmijanjcu 23. maja, a Stanareviću 5. juna.



Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja “Žena žrtva rata”, rekla je da bi osuđenik iz sudnice morao biti upućen na izdržavanje kazne.



- Da li su oni čekali zakonske procedure kada će silovati, klati i žive ljude spaljivati? - zapitala se Hasečić, istaknuvši da su zakonske odredbe katastrofalne i moraju se mijenjati.



Rješenjem Suda BiH, izdržavanje zatvorske kazne je – zbog zdravstvenog stanja – odgođeno Nihadu Bojadžiću, koji je osuđen na 15 godina zbog zločina u Trusini kod Konjica, Draganu Glogovcu, osuđenom na četiri godine zbog zločina u Zavidovićima, i Mići Jovičiću, koji je priznanjem krivnje osuđen na pet godina zatvora za zločin počinjen u Štrpcima (općina Višegrad).



Za Novakom Đukićem, osuđenim na 20 godina zatvora zbog zločina na tuzlanskoj Kapiji, Momirom Savićem, osuđenim na 17 godina zatvora za zločin u Višegradu, Mirkom Todorovićem, koji je osuđen na 13 godina zatvora za zločin u Bratuncu, i Boškom Lukićem, osuđenim na 14 godina zatvora za zločin počinjen u Ključu, raspisane su potjernice jer su nedostupni organima gonjenja.



Miodrag Stojanović, branilac koji zastupa optužene za ratne zločine, kazao je da kada presuda postane pravosnažna, osoba može da ne ode u zatvor ni pet mjeseci kasnije.



- Da sve ide svojim tokom, realno to je pet mjeseci - kazao je Stojanović, pojasnivši da pravosnažno osuđena osoba ima svoja procesna prava.



Prema Stojanoviću, ne radi se o odugovlačenju, niti osuđeni ima računa to da radi.



- Čeka ga robija, završi to svoje što imaš, jer to je agonija koju on samo produžava i produbljava kada to pomjeri za mjesec do dva - rekao je Stojanović.



Prema Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, kaznu izvršava sud mjesta prebivališta osuđenog, po nalogu Suda BiH.



- Nakon što presuda postane pravosnažna, Sud BiH upućuje cjelokupan spis referentu za izvršenje krivičnih sankcija sudu prebivališta osuđenog, a onda oni, srazmjerno svojoj ažurnosti, pozivaju osuđenoga da ide na izdržavanje kazne - pojasnio je Stojanović, javio je BIRN Justice-Report.



(FENA)