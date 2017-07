Prema jutrošnjem izvješću, požarište na planini Čvrsnici puno je dima, a akcija gašenja se nastavlja i danas sa snagama koje su djelovale i u četvrtak.

Foto: FENA

Noćas je bila aktivna jedna požarna linija koja je formirana od gornjih granica prema sredini padine u lanac, a imala je tendenciju kretanja u pravcu juga, priopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ).



Više od stotinu pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, Općinske službe civilne zaštite Jablanica, Općinske profesionalne vatrogasne postrojbe, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, pripadnika Šumarstva s područja Općine Jablanica, planinara i GSS-a, uspjelo je zaustaviti širenje požara u borovu šumu na platou Čvrsnice.



Potporu u transportu učesnika na požarište pružile su Oružane snage BiH. Transport ljudstva, vode i opreme na šire područje Sljemena i Crepulje vršen je pomoću 3 helikoptera s platoa Risovca.



U blizini požarišta formirana su dva kampa iz kojih će se od ranih jutarnjih sati djelovati na požarnu liniju, što će znatno utjecati na efikasnije djelovanje u cilju zaustavljanja vatrenih linija prema platou Čvrsnice, za što je potrebno osigurati podršku Oružanih snaga radi dostave vode na požarište.



Kada je u pitanju Općina Konjic, požar na području između mjesta Ljesovina - planina "Viljak" (iznad sela Gornji Prijeslop) je pod kontrolom, ali i dalje aktivan.



Prema informacijama lokalnog šumara s terena, stanje na požarištu je nepromijenjeno u odnosu na poslijepodnevne sate u četvrtak.



Dežurna smjena PVP-e Konjic, u jutarnjim satima će izaći na teren kako bi pogasila klade koje su ostale da gore i bit će u pripravnosti u slučaju da vjetar ponovo rasplamsa vatru i dođe do ponovnog širenja požara.



Na području Mostara vatrogasci su na terenu na Gubavici i Podveležju gdje je ponovno u jutarnjim satima došlo do požara.



Na području HNŽ-a registrirano je još 17 požara i to na području Mostara, Čapljine i Čitluka,a u kojima je gorjela trava i nisko raslinje, otpad i smeće, navodi se u priopćenju.





(FENA)