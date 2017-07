Za razliku od prethodnog vikenda, ovog nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. Temperature će se kretati do 39 stepeni zbog čega se savjetuje oprez, ali je i idealno za odmor uz vodena područja.

Ilustracija / 24sata.info

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u jutarnjim satim oba dana vikenda temperature će već biti visoke i kretat će se od 16 do 22 stepena, na jugu do 24, dok će dnevne biti između 33 i 39 stepeni, u nedjelju stepen niže.



Radna sedmica počet će također s visokim temperaturama, ali nižim u odnosu na vikenda. Jutarnje temperature bit će od 14 do 20 stepeni celzijusa, na jugu od 19 do 23 steopena, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Tokom dana doći će do naoblačenja, a krajem dana i navečer kiša i pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Krajini, Posavini i na sjeveroistoku Bosne.



Niže temperature za 9 stepeni na jugu očekuju se u do sredine sedmice, a od četvrtka ponovo slijedi toplinski val. Prema podacima Accuweathera, toplo i sunčano vrijeme preovladavat će do kraja jula.



FHMZ je već ranije izdao narandžasto upozorenje od 20. do 22. jula u vremenskom intervalu do 14:00 do 17:00 sati zbog visoke dnevne temperature zraka i visoke vrijednost UV indeksa.



(Klix.ba)