Ambasade Bosne i Hercegovine u Grčkoj i Turskoj za sada nemaju informacije da li među povrijeđenima u zemljotresu u petak ujutro po lokalnom vremenu na području između turskog ljetovališta Bodrum i grčkih otoka, ima građana BiH.

- Do ovog momenta nemamo nikakve zvanične informacije od grčkih vlasti. Sve što znamo je iz grčkih medija, a to je da su dva strana državljanina koja nisu iz BiH poginula i da ih dosta ima povrijeđenih. Još ne znamo da li među povrijeđenima ima građana BiH - potvrđeno je jutros Feni iz Ambasade BiH u Republici Grčkoj.



Prema informacijama kojima raspolaže Ambasada BiH u Republici Turskoj jedna od dviju osoba koje su smrtno stradale u Grčkoj je državljanin Turske, a druga osoba je državljanin Švedske.



- U Turskoj nema nekih ozbiljnije povrijeđenih osoba, već su u pitanju većinom lakše povrede, kao što su ogrebotine. Mi nemamo informaciju da li među povrijeđenima ima državljana BiH - potvrđeno je Feni iz Ambasada BiH u Republici Turskoj.



U zemljotresu koji je u petak ujutro pogodio područje u blizini grčkih otoka i Tursku poginule su dvije osobe, a povrijeđeno ih je najmanje 30.



Kako izvještava BBC, epicentar zemljotresa magnitude 6,7 je bio na 12 km sjeveroistočno od grčkog otoka Kosa, u blizini turske obale, na dubini od 10 kilometara.



Gradonačelnik Kosa, otoka koji je popularan među britanskim turistima, grčkim medijima je kazao da su dvije osobe poginule, te da su brojni objekti na otoku zadobili oštećenja, javlja The Independent.



Iz lokalne vatrogasne službe su naveli da su tri osobe spašene iz ruševina.



Ured za strance je upozorio na moguća naknadna podrhtavanja i savjetovao je Britance koji se nalaze na okolnim područjima da se pridržavaju uputa lokalnih vlasti i turističkih operatera.



