Milorad Dodik svojim izjavama opasno zagađuje politički prostor u BiH i nastavlja sa raspirivanjem nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Arhiv / 24sata.info

Nastavlja i sa napadima na pravosudne institucije BiH, strahujući od sudskih procesa, optužujući pri tome SDA, kao i svi drugi koji imaju problema sa zakonom, da tobože ima uticaj na tužilačke odluke i sudske procese.



Poručujemo Dodiku da ove floskule i zamjene teza neće proći, jer su čista obmana.



SDA se uvijek zalagala za nezavisno pravosuđe. To je, uz ostalo, pravosuđe u kojem predmeti protiv Dodika neće volšebno nestajati, gdje se neće događati da Špirićeva djeca iznose dokumente iz OSA-e, u kojem se neće događati hapšenja Bošnjaka u entitetu RS bez ikakvog osnova, u kojem se neće moći vršiti uticaj na postupke preko pojedinih članova VSTV-a, u kojem je nemoguće da kriminalne grupe postavljaju direktore zatvora, u kojem neće biti moguće da SIPA ne želi zaštititi zgradu Predsjedništva BiH jer je tako odlučio Dodik, u kojem se poštuju odluke Ustavnog suda BiH, u kojem se mora sankcionirati onaj ko kaže da su Bošnjaci ponovo okupirali Podrinje.



Uz to, njegove izjave o nekakvim „zelenim transverzalama“ i mitomansko vraćanje u prošlost, na tragu su izjava ideologa čija je politika dovele do masovnih zločina i genocida.



Ali, BiH i Bošnjaci preživjeli su i mnogo ozbiljnije nasrtaje od Dodikovih, pa će preživjeti i njegove. S druge strane, hoće li entitet RS ekonomski preživjeti Dodikovu vladavinu, veoma je upitno.



(24sata.info)