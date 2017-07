U Federaciji BiH je od početka godine bilo oko 5.000 požara, od kojih je većina izazvana ljudskim nemarom, rekao je direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak koji je danas prisustvovao tematskoj sjednici Vlade FBiH o stanju požara.

Foto: Arhiv

On je, informišući nadležne o aktuelnoj situaciji, izrazio bojazan od posljedica visoke temperature koja je najavljena za vikend.



Solak je govorio i o ograničenom djelovanju helikoptera.



"Konfiguracija terena u BiH je takva da je većinom riječ o planinskom terenu, kršu, visokom terenu, letjelice ne mogu uvijek djelovati niti imati isti učinak kao na drugim terenima, uz nemogućnost uzimanja vode iz svih jezera", dodao je Solak, istakavši da se nijedan požar ne može ugasiti iz vazduha, već vatrogasac mora doći na požarište, javlja "Kliks".



On je naveo i dobru saradnju sa kolegama iz Oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane BiH.



Solak je naglasio da u budućnosti treba napraviti što više puteva kroz šumu sa prosjecima da ne dolazi do širenja požara ako jedan prostor bude zahvaćen.



On je istakao važnost popunjavanja civilnih zaštita na lokalnom nivou, da tu budu izuzetno sposobni ljudi koji znaju posao, te važnost procjene.



"U pojedinim opštinama imamo vrlo malo ljudi u odgovoru. Nije svuda najvažnija zaštita i spašavanje, ali mora biti veoma važna. I druge službe moraju voditi računa. Pojedine šumarije nisu tu samo da sjeku šumu, već i da je održavaju. Organi moraju pratiti eksploatacijska mjesta i ono što nakon eksploatacije ostaje", rekao je Solak.





(SRNA)