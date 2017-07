Slavko Piljić (82) u Janjske Otoke kod Šipova prvi je doveo struju 1965. godine, kada je napravio hidroelektranu na rijeci Janj, a sada, osim što svoje domaćinstvo snabdijeva električnom energijom zahvaljujući generatoru i turbini novije generacije, struju prodaje i Elektroprivredi RS.

Foto: AA

Ekipa Anadolu Agency (AA) posjetila je domaćinstvo Piljića u Janjskim Otokama, gdje je ljubazni domaćin rado pokazao kako izgleda njegova mala hidroelektrana danas, ali i ispričao kako je bilo u prošlosti.



Sve je, kaže ovaj građevinac, počelo kada je služio vojni rok kao radiotelegrafista. Koristili su generatore od 60 obrtaja koje su pokretali vojnici i osvjetljavali cijeli logor. Po povratku iz vojske želio je da olakša rad ocu zaposlenom u vodenici i mlinu, u kojem se četiri vodenična točka, zbog mnogo posla, nisu zaustavljala ni tokom noći. "Petrolejka", koja se tokom noći znala i ugasiti nije bila dobro rješenje.



"Došao sam na ideju da pravim, jer imam vodene snage u izobilju", ispričao je Piljić.



Stariji brat nabavio mu je dinamu od automobila koja je imala 3.000 obrtaja, a pošto je mogao iskoristiti vodenu snagu za samo 100 obrtaja morao je tražiti rješenje za taj problem.



"U to doba nisam mogao nabaviti reduktore koji pretvaraju obrtaje iz manjih u veće, nego sam pravio preko drvenih remenica", kaže Piljić.



Zahvaljujući remenicama, sistem je profunkcionisao, a prva dinama više godina pokretala je deset sijalica.



Zbog njegovog uspjeha otac je organizovao proslavu na kojem su gosti Slavka Piljića nazvali Teslom jer je "proizveo struju u Janjskim Otokama gdje je nikad nije bilo".



"Ovo su sve Teslini patenti, ovo je sve od njega, ja sam samo malo obnovio na pogon vode", kaže Piljić.



Drugi generator služio je Slavka i njegovu braću koja žive u blizini desetak godina. Pošto je bio smješten u maloj zgradi, slabo izolovan, izbio je požar, pa su osim postrojenja u plamenu nestale i mašine za preradu vune koje je u to vrijeme pokretao.



Nakon toga, otkupio je treći generator od jednog šumskog preduzeća, koji je odbačen nakon što je dovedena struja u mjestu u kojem je korišten. Pošto nije koristio ni trećinu vodene snage Janja koju ima na raspolaganju razgovarao je sa inžinjerom za mini hidroelektrane nakon čega se odlučio za postavljanje nove turbine i generatora.



"Podnijeli smo zahtjev vodoprivredi i vlasti da daju odobrenje da se možemo uključiti na mrežu. Boga mi, čekali smo godinu i po dana papire, stvarno je sporo išlo i mislim da bi trebalo ubrzati ljudima koji hoće da rade da im brže daju papire da mogu da rade", rekao je Piljić i dodao već dvije godine proizvodi 22 kilovata.



Plan mu je i da ponovo promjeni turbinu i da postavi jači generator kako bi proizvodio i prodavao još više struje, a dozvole za to već je počeo tražiti.



Prema njegovim riječima iako sam snabdijeva svoju kuću mora plaćati brojilo.



"Ja im kažem pa to je od mog generatora, ali džaba je, brojilo se mora plaćati", kaže on.



Struja u Janjske Otoke stigla je tek 1988. godine, a prema riječima Piljića to se desilo zahvaljujući velikom angažmanu pet, šest mještana koji su tada živjeli u ovom malom mjestu. Sami su pronašli trafostanicu, pravili i postavljali stubove...



Ovaj mali objekat u Janjskim Otokama isklesan u sedri, iako skriven od očiju slučajnih prolaznika, postao je i turistička atrakcija jer turisti prilikom dolaska redovno posjete i elektranu na Janju. Upaljena sijalica i natpis "Mala hidroelektrana Otoke 1" siguran su znak za posjetioce da su na dobrom putu.





(AA)