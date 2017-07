Iz Bosanskohercegovačkog automoto kluba (BIHAMK) kažu da je pojačano saobraćanje vozila na jugu zemlje, te da se na izlazu iz BIH na graničnom prelazu Doljani čeka do dva sata.

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a na graničnom prelazu Gabela Polje je nešto bolja situacija i čeka se do 45 minuta. Na graničnim prelazima Gradina i Bosanska Gradiška na ulazu u BiH čeka se do 50 minuta, dok su na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nešto kraća.



Iz BIHAMK-a kažu da će zbog održavanja sportske manifestacije - auto trke na brdskim stazama “Vlasenica 2017“, biti obustavljen saobraćaj za sva vozila, danas od 12 do 14.30 sati i sutra u periodu od 10.30 do 13.30 sati, na dijelu magistralnog puta M-19 Vlasenica-Han Pijesak. Saobraćaj će u vrijeme obustave biti preusmjeren na alternativne putne pravce, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.



Od puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju magistralne puteve: M-17 Maglaj-Žepče, M-18 Vogošća-Sarajevo, M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres, kao i magistralni put M-18 na području Živinica.





