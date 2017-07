U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva porast naoblake u centralnim i istočnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar, slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 31 do 37 stepeni.



U Sarajevu sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost.



Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena, javio je Meteo BiH.



(Avaz)