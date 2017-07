Na današnji dan prije 13 godina obnovljen je i spektakularno otvoren Stari most u Mostaru, piše agencija Patria.

Stari most / 24sata.info

Most je srušen nakon 427 godina njegovog postojanja. Bombardovale su ga snage Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) 1993. godine. Stari most u Mostaru sagrađen je između 1556. i 1557. godine. Djelo je turskog graditelja Mimara Hajrudina prema naredbi Sulejmana Veličanstvenog. Legenda kaže da Hajrudin po završetku gradnje nije imao hrabrosti da posmatra skidanje skela sa mosta.



Napustio je grad i čekao da telal objavi vijest o tome šta se desilo sa mostom nakon što su skele skinute. Od te vijesti zavisilo je da li će Hajrudin postati slavan i bogat ili će biti pogubljen. Kada su skele uklonjene nad Neretvom se pojavio kameni polumjesec čudesnog izgleda i ljepote.



Obnova Starog mosta nakon rušenja '93. godine trajala je 11 godina, a za javnost je svečano otvoren 23. jula 2004. godine. Godinu poslije, UNESCO ga je uvrstio na listu svjetske kulturne baštine.



Stari most jedan je od simbola BiH, a Mostar godišnje posjete stotine hiljada turista koji se dive ljepoti jedinstvenog kamenog mosta. Most u Mostaru bio je inspiracija mnogim piscima, slikarima, fotografima, pjevačima...



U večernjim satima, u organizaciji Centra za mir Mostar bit će održana manifestacija „Mostar Peace Connection“ kojoj će prisustvovati i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić i premijer Makedonije Zoran Zaev gdje će potpisati Mostarsku povelju mira.



