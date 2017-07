Sutra će tokom dana umjerena oblačnost prelaziti preko Bosne i Hercegovine te su poslijepodne mogući pljuskovi s grmljavinom u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

Arhiv / 24sata.info

U noći na utorak se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, jače pljuskove i grmljavinu u cijeloj zemlji. Vjetar većinom slab, sredinom dana umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera. U noći vjetar mijenja smjer na sjever.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 31 i 35, na jugu do 38 stepeni.



U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena.



Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku.



Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 20; Ivan Sedlo 29; Sokolac 30; Livno, Neum, Sarajevo i Srebrenica 32; Bugojno i Gradačac 34; Bijeljina, Trebinje i Tuzla 35; Banja Luka, Doboj, Grude i Prijedor 36; Bihać i Sanski Most 37 i Mostar 39 stepeni.



(FENA)