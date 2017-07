Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima. Izdvajaju se prelazi Ivanica, Doljani i Izačić gdje se na izlazu iz BiH čeka oko sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima pojačan je intenzitet saobraćaja, ali trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta.



Ovoga jutra na putevima u BiH vozi se uz povoljne vremenske uslove, a frekvencija vozila u jutarnjim satima, pojačana je u gradskim centrima. Iz BIHAMK-a vozače pozivaju na opreznu vožnju i upozoravaju na povećan broj biciklista i motociklista u saobraćaju.



Kraći zastoji mogući su i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajamo putne pravce: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-17 Vrapčići-Mostar, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT

E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.



MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4

Simin Han-Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Donji Vakuf-Travnik, zbog radova na redovnom održavanju (izlaz iz Donjeg Vakufa) povremeno se saobraća usporeno.

M-16

Poriče-Kupres, zbog izvođenja radova na sanaciji slijeganja ceste (nasipa) i škarpe zasjeka na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17

Maglaj-Žepče, zbog radova na izgradnji pristupne ceste u mjestu Brankovići, u vremenu od 07:30 do 17:30 sati, saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Vrapčići-Bišće Polje, zbog radova na redovnom održavanju, u vremenu od 8 do 16 sati, saobraća se jednom trakom, uz povremene obustave.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Živinice, zbog radova na rekonstrukcije raskrsnice sa regionalnim putem R-469, vozila saobraćaju jednom trakom.

Vogošća-Sarajevo, zbog radova na izgradnji pješačke staze na dionici Donji Hotonj-Gornji Hotonj, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-19.3

Rogatica-Ustiprača (u mjestu Dub) zbog radova na miniranju terena u vremenskom periodu od 09 do 10 sati i od 14 do 17 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.



REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-435 Nevesinje-Berkovići, u toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove dionice, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-471 Lukavac-Banovići, zbog prevoza cementa industrijskim kolosijekom pruge preko regionalne ceste Lukavac-Banovići, dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja.

R-473 Nemila-Bistričak-Teslić, zbog većeg odrona potpuno je obustavljen saobraćaj.



KANTON SARAJEVO

Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Hakije Kulenovića, Franjevačka, Zvornička i Nikole Šopa.



MOSTAR

Zbog radova na izgradnji glavnih kanalizacijskih kolektora grada Mostara, na snazi je potpuna obustava saobraćaja u ulici Maršala Tita ( na relaciji Šarića džamija-Lučki most), dok je u ulici Kardinala Stepinca (ispred hotela Ero) desna traka zatvorena za saobraćaj, a lijeva je otvorena za dvosmjerni saobraćaj.



BIHAĆ

Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.



MAGLAJ

U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad.



VELIKA KLADUŠA

- U toku su sanacioni radovi u ulici Zuhdije Žalića (od ulice M. Tita do mosta na rijeci Grabarskoj), zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

- Zbog održavanja manifestacije „Kladuško ljeto 2017“, do 05.08., saobraćaj se od 19 do 01 sat privremeno obustavlja na M-4.2 u Velikoj Kladuši. Vozila će za vrijeme obustave saobraćaja preusmjeriti od Trga mladih ulicom Ibrahima Mržljaka do kružnog toka i skretanja prema ulici Sulejmana Topića, ulicom Maršala Tita do ulice Zuhdije Žalića i ulicom Hamdije Pozderca do skretanja prema ulici Ive Marinkovića.



GORAŽDE

Zbog izvođenja neophodnih radova u ulici Ferida Dizdarevića, na dionici od raskrsnice sa ulicom Zaima Imamovića do mosta Žrtava genocida u Srebrenici, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, od 07 do 17:30 sati, saopćeno je iz Informativnog centra BIHAMK-a.







