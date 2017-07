Prosječna neto plaća u Republici Srpskoj u junu je iznosila 828 KM, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

Junska prosječna zarada je, u odnosu na maj ove godine, realno manja za 0,7 posto.



Najviša mjesečna primanja u RS-u i dalje imaju zaposleni u području finansijske i djelatnosti osiguranja i to 1.300 KM, a najniža radnici u građevinarstvu, svega 543 KM.



U junu ove godine, u odnosu na maj, nominalni rast neto plaće zabilježen je u područjima poljoprivreda, šumarstvo i ribolov i to 1,7 posto, snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine 1,4 posto i u prerađivačkoj industriji 1,3 posto.



Smanjenje plaće, u nominalnom iznosu, zabilježeno je u područjima vađenje ruda i kamena i to od 6,6 posto, informacije i komunikacije 2,3 posto i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada 1,8 posto.



Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u RS-u, u junu 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su niže za 0,4 posto, dok su na godišnjem nivou, u prosjeku više za 0,4 posto.



Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene su u pet, niže u četiri, dok su cijene u tri odjeljka u prosjeku ostale nepromijenjene.



Najveći rast cijena u junu zabilježen je u odjeljku ostala dobra i usluge (0,3 posto) usljed završetka perioda akcijskih cijena i novih nabavki u grupi proizvodi za održavanje lične higijene od jedan posto.





