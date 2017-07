Iz Bosne i Hercegovine na hadž će ove godine otputovati 1.800 hodočasnika koji će u deset aviona krenuti za Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Ured za hadž Rijaseta Islamske zajednice u BiH je izvršio sve potrebne pripreme za odlazak na hadž i izvršavanje hadžskih obreda u 2017. godini.



Prijave do popune mjesta mogle su se izvršiti najkasnije do 27. maja, a ovogodišnji protokol nije predvidio suorganizaciju hadža s turističkim agencijama.



Interesovanje za hadž je bilo veliko, a direktor Ureda za hadž i umru muderis Nezim ef. Halilović je za Fenu kazao da je u roku od tri dana popunjeno 1.260 mjesta, nakon čega je Ured muftijstvima, u skladu s njihovim zahtjevima, odobrio novih 180 mjesta koja su ponovo popunjena u roku od tri dana.



- S obzirom na to da je interesovanje za hadž bilo neočekivano veliko odobreno je još 180 novih mjesta, koja su također popunjena u roku od pet dana. Tako je broj prijava i uplata za hadž dostigao broj od 1.620 hadžija. Ali i nakon toga se Uredu za hadž i umru obraćaju hadžije. Tako da ove godine imamo 1.800 hadžija - kazao je Halilović.



Od avioprijevoznika je zatraženo da osigura deset aviona što je i učinjeno, tako da će hodočasnici po grupama putovati u deset aviona.



U Medini i Mekki osiguran je smještaj i hrana u hotelima za sve hadžije.



Hadž je jedna od pet islamskih dužnosti, koju tokom života treba ispuniti svaki punoljetan muškarac i žena koji steknu uvjete za to.





