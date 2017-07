Trenutno nemamo niti jedno kritično mjesto u Federaciji BiH kada su u pitanju požari, potvrdio je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

"Svi aktivni požari koji su se javili tokom jučerašnjeg dana do sinoć smo ih uspjeli ugasiti. Tu prije svega mislim na onaj požar koji je bio na Brkanovom brdu u predgrađu Mostara gdje smo sinoć tražili i pomoć helikopterske jedinice Oružanih snaga BiH. Poslali smo veliki helikopter Mi-8 koji je izbacio velike količine vode i učinak je bio zadovoljavajući tako da su sinoć i vatrogasci svojim dodatnim angažmanom uspjeli kompletan požar oko dva sata jutros ugasiti. Jutros nije bilo nikakvih značajnijih dešavanja na cijelom tom prostoru, odnosno nemamo nikakvih reaktiviranja ili nekih požarnih čvorišta", istakao je Solak.



Slična situacija je, naglasio je Solak, i u Jablanici gdje su proteklih dana radili na gašenju požara koji je obuhvatio skoro pola planina Čvrsnica.



"Sve je to uspješno ugašeno. Tokom jučerašnjeg dana je bilo par stubova dima na nekim mjestima. To su ostaci nekih panjeva i borova koji su prethodnih dana izgorili. Tako da je taj dio poprilično pod kontrolom", naveo je Solak.



Danas, istakao je Solak, se očekuje toplo vrijeme kao i narednih dana, tako da svakako postoji mogućnost aktiviranja požara ili sličnih dešavanja.



"Svakako je napomena da se ljudi ko god ima obavezu ili potrebu da zapali vatru ili bilo šta da maksimalno vodi računa da ta vatra ne pređe u požar", poručio je Solak.



Istakao je da nemaju informacije o aktivnostima kolega iz Civilne zaštite RS-a, odnosno o požarima na njihovom prostoru.



"Mi imamo jednu dobru praksu da izvještaje koje radimo šaljemo svim značajnijim institucijama u BiH, od premijera i predsjednika FBiH, pojedinim operativnim centrima na nivou Vijeća ministara BiH i Oružanih snaga BiH. Šaljemo i kolegama u RS da znaju sve naše aktivnosti koje smo uradili. Od njih ne dobivamo takve stvari. Moguće da oni imaju neki drugačiji sistem rada, tako da ne znamo šta se kod njih dešava. Nismo dobili od njih nikakve zahtjeve za pomoć u angažmanu", rekao je Solak.





