Bivšem šefu DB Srbije Jovica Stanišić i njegovom saradniku Franku Simatoviću Frenkiju odobreno je puštanje na privremenu slobodu tokom ljetne pauze.

Arhiv / 24sata.info

Sud je donio takvu odluku s tim da se Stanišić mora vratiti do 27. septembra, a Simatović do 16. avgusta, saopšteno je iz Haškog tribunala.



Pretresno veće donijelo je tu odluku 19. jula, a ona je danas objavljena, navodi se u saopštenju Mehanizma za međunarodne krivične tribunale.



Kako se navodi u odluci, Simatovića i Stanišića holandske vlasti treba da transportuju do holandskog aerodroma 21. jula, ili prvog dana poslije tog datuma kada to bude izvodljivo. Odatle treba da otputuju u Srbiju, pod nadzorom ovlašćenih zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. U odluci su, takođe, taksativno navedena pravila kojih se Simatović i Stanišić moraju pridržavati dok su na privremenoj slobodi, kao i obaveze Vlade Srbije u vezi sa njihovim boravkom na privremenoj slobodi.



Sud, između ostalog, traži da Vlada Srbije obezbjedi da institucija koja bude liječila Stanišića tokom boravka na privremenoj slobodi, uključujući VMA u Beogradu, obavjesti sud u najkraćem mogućem roku o njegovom prijemu i toku liječenja, kao i da omogući medicinskim ekspertima koje imenuje Pretresno vjeće da ga pregleda u bilo kom trenutku. Stanišić je zatražio od suda u Hagu da, zbog bolesti, bude pušten na privremenu slobodu do kraja dokaznog postupka optužbe ili do kraja ljetnje sudske pauze. Stanišić, koji boluje od hronične bolesti organa za varenje i depresije, zatražio je prije početka ponovljenog suđenja da mu bude dozvoljeno da prvi dio prati iz Beograda, ali je to odbijeno u maju, uz obrazloženje da je neophodno da optuženi budu prisutni tokom uvodne riječi tužilaca. Tada nije isključena mogućnost da kasnije Stanišiću bude dozvoljeno da prati proces iz Srbije, što dozvoljava i pravilnik suda.



Privremeno puštanje na slobodu zatražio je i njegov saradnik Franko Simatović Frenki, a o oba zahtjeva odlučivalo je vijeće kojim je predsjedavao sudija Barton Hol.



U prvom suđenju Haški tribunal oslobodio je 29. maja 2013. Simatovića i Stanišića svih pet tačaka optužnice (zločini protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom ratova u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995).



Apelaciono vijeće Tribunala 15. decembra 2015. usvojilo je žalbu Tužilaštva i poništilo oslobađajuću presudu i naložilo ponavljanje procesa. Odbrana Simatovića kojem je 13. juna počelo ponovljeno suđenje zajedno sa Stanišićem zbog optužbi da su počinili ratne zločine nad Hrvatima i Muslimanima tokom ratova u Hrvatskoj i BiH, 1991-95, najavila je da će ljetnju pauzu u radu suda iskoristiti za pripremu odbrane.

(Tanjug)