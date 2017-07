Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu M-17 Doboj-Derventa, u mjestu Živinice, saobraćaj je do završetka policijskog uviđaja potpuno obustavljen.

Ilustracija

Zbog kiše koja je padala tokom noći, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu.



Vozači se pozivaju na opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prijevoja, upozorava se na moguće odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.



Pojačana frekvencija vozila u jutarnjim satima bilježi se na dionicama u gradskim centrima. Na ostalim putnim pravcima, saobraća se umjerenim intenzitetom.



Do kraćih zastoja tokom dana, dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na mjestima izvođenja radova postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno. Izdvajaju se putni pravci: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-17 Maglaj-Žepče, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres.



Zbog kvara na sistemu u Hrvatskoj, trenutno je u prekidu odvijanje saobraćaja na graničnim prijelazima Brčko, Donja Gradina, Bosanski Šamac, Bosanska Dubica i Bosanski Novi.



Na ostalim graničnim prijelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.



Podsjećaju se vozači da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice. Neophodno je posjedovati validan pasoš za osobe, kao i zeleni karton za vozilo.



Zbog brojnih upita građana, napominju se da je prelazak granice prema Srbiji i Crnoj Gori za odrasle osobe i dalje moguć samo sa ličnom kartom, dok djeca, kao i ranije, moraju imati pasoš.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT



E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.



MAGISTRALNI PUTEVI:



M-4



Simin Han-Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.



M-5



Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



Donji Vakuf-Travnik, zbog radova na redovnom održavanju (izlaz iz Donjeg Vakufa) povremeno se saobraća usporeno.



M-16



Poriče-Kupres, zbog izvođenja radova na sanaciji slijeganja ceste (nasipa) i škarpe zasjeka na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



M-17



Maglaj-Žepče, zbog radova na izgradnji pristupne ceste u mjestu Brankovići, u vremenu od 07.30 do 17.30 sati, saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.



M-18



Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Vogošća-Sarajevo, zbog radova na izgradnji pješačke staze na dionici Donji Hotonj-Gornji Hotonj, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.



M-19.3



Rogatica-Ustiprača (u mjestu Dub) zbog radova na miniranju terena u vremenskom periodu od 09.00 do 10.00 sati i od 14.00 do 17.00 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.







REGIONALNI PUTEVI



R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-435 Nevesinje-Berkovići, u toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove dionice, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-471 Lukavac-Banovići, zbog prevoza cementa industrijskim kolosijekom pruge preko regionalne ceste Lukavac-Banovići, dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja.



R-473 Nemila-Bistričak-Teslić, zbog većeg odrona potpuno je obustavljen saobraćaj.



KANTON SARAJEVO



Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Kupreška, Hakije Kulenovića, Franjevačka, Zvornička i Nikole Šopa.



MOSTAR



Zbog radova na izgradnji glavnih kanalizacijskih kolektora grada Mostara, na snazi je potpuna obustava saobraćaja u ulici Maršala Tita ( na relaciji Šarića džamija-Lučki most), dok je u ulici Kardinala Stepinca (ispred hotela Ero) desna traka zatvorena za saobraćaj, a lijeva je otvorena za dvosmjerni saobraćaj.



BIHAĆ



Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.



MAGLAJ



U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad.



VELIKA KLADUŠA



- U toku su sanacioni radovi u ulici Zuhdije Žalića (od ulice M. Tita do mosta na rijeci Grabarskoj), zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.



- Zbog održavanja manifestacije „Kladuško ljeto 2017“, do 05.08., saobraćaj se od 19.00 do 01.00 sat privremeno obustavlja na M-4.2 u Velikoj Kladuši. Vozila će za vrijeme obustave saobraćaja preusmjeriti od Trga mladih ulicom Ibrahima Mržljaka do kružnog toka i skretanja prema ulici Sulejmana Topića, ulicom Maršala Tita do ulice Zuhdije Žalića i ulicom Hamdije Pozderca do skretanja prema ulici Ive Marinkovića.



GORAŽDE



Zbog izvođenja neophodnih radova u ulici Ferida Dizdarevića, na dionici od raskrsnice sa ulicom Zaima Imamovića do mosta Žrtava genocida u Srebrenici, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, od 07.00 do 17.30 sati, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.



(FENA)