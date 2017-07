Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa oštro osuđuju odluku Pretresnog vijeća Haškog tribulana koje je donijelo odluku 19. jula, koja je objavljena jučer, da se Stanišić i Simatović puste na privremenu slobodu tokom ljetne pauze te da ih holandske vlasti trebaju transportovati do holandskog aerodroma 21. jula, ili prvog dana poslije tog datuma.

"Smatramo da je javnost kasno saznala za ovu odluku, pogotovo uzimajući u obzir da je transport iz pritvorske jedinice predviđen 21. jula. Zar ljudi kojima se sudi za smrt na hiljade osoba mogu dobiti „godišnji odmor“ tokom ljetne pauze sudskog rada?



Iz našeg dugogodišnjeg iskustva bezbroj puta smo bili iznevjereni od strane Srbije i njene vlasti da ispuni uvjete propisane od strane Haškog tribunala te nemamo razloga da vjerujemo da će se u ovom predmetu išta bolje ponijeti. Iako pokušavamo da imamo povjerenje u pravosuđe, a pogotovo MKSJ i MICT, ne želimo da ovo postane presedan za druge međunarodne tribunale. Predmet Šešelj je dovoljno ponizio i porušio ustanovljenu praksu MKSJ u procesuiranju najgorih kršenja međunarodnog humanitarnog prava.



Srbija je u slučaju Šešelja također davala ganacije, Šešelj je pušten pod krinkom lošeg zdravstvenog stanja. Kao što vidite, njegovo zdravstveno stanje je toliko loše da danas čini dio parlamenta Srbije. Koliko poniženja mi žrtve trebamo podnijeti dok vi brinete o depresijama onih koji su pobili našu djecu? Upoznati ste da Srbija čini sve što može da nikad ne dođe do suđenja njenih građana za zločine počinjene na tereritoriji BiH. Štaviše, pomoću sistema tročlane vlasti u BiH utiče i na pravosudne procese u Bosni i Hercegovini.



Zašto im pomažete u naumu da ostanu nekažnjeni za svoje zločine? Moramo li vas podsjetiti koliko je napora međunarodna zajednica uložila da se privedu najodgovorniji ljudi za ratne zločine, a sve ih je sakrivala zvanična Srbija?



Ne želimo da budućim generacijam šaljemo poruku da se isplati biti ratni zločinac.



Neprihvatljivo je da ova odluka koja je donesena 19.07.2017. bude proceduralno sakrivena od javnosti i od žrtava do momenta kada je ona de facto sprovedena.



Sramotno je što su žrtve konstantno dovedene u poziciju da im je uskraćena informacija kako bi mogli na vrijeme da reaguju, pogotovo kada dođe do sudskih praksi od strane sudova koji su tu prvenstveno da štite žrtve. Mi nećemo odustati od borbe za pravdu i istinu niti od toga da žrtve budu uvijek u prvom redu.



KAZNOM ZA ZLOČINE – PRAVDOM ZA ŽRTVE , stoji u saopćenju koje potpisuju predsjednik “Udruženja žrtava i svjedoka genocida” Murat Tahirović i predsjednica Udruženja

“Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa” Munira Subašić.

