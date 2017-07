BiH ima sve preduslove da postane jedna od najvažnijih turističkih atrakcija u Evropi, samo kada bi se uvelo rada u ovu oblast.

Mostar / 24sata.info

Prirodni potencijali zemlje, bez ikakvog pretjerivanja, jedni su od najljepših u Evropi. Naše rijeke, planine, historijski i kulturni spomenici spominju se u svim emisijama i časopisima posvećenim oblasti turizma.



Iako Bosna i Hercegovina ima sve što je potrebno da bi jedan značajan broj ljudi mogao izuzetno dobro živjeti od ove grane, trenutno od turizma u BiH korist imaju uglavnom pojedinci koji, čast izuzecima, ilegalno iznajmljuju apartmane turistima, vrše prevoz na prostoru cijele BiH, a o nepostojanju brošura s atraktivnim turističkim lokacijama i edukovanih turističkih vodiča da i ne govorimo.



Država, nažalost, do sada, nije imala ili nije htjela da ima, snage i volje da zakonski uredi ovu oblast. U Federalnom parlamentu uskoro bi se trebao pojaviti Prijedlog Zakona o turizmu, kojim bi se, ako se usvoji, trebalo uvesti više reda u ovu oblast.



Prema podacima iz novog izdanja Indeksa konkurentnosti turizma, koji svake godine priprema Svjetski ekonomski forum (WEF), Bosnu i Hercegovinu je prošle godine posjetilo 678.271 turista, od kojeg su privrednici iz ove oblasti zaradili više od milijarde i 174 miliona KM. Samo u Federaciji BiH u martu 2017. boravilo je 50.870 turista, što je za 12,3 posto više u odnosu na mart 2016.



Direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Huso Hadžić rekao je za agenciju Patria da podržava novi Zakon o turizmu u Federaciji, a očekuje da će nakon što Zakon stupi na snagu efekti turizima u Federaciji biti još vidljiviji.



- Vrlo je važno imati registar subjekata koji se na bilo koji način bave turizmom u Federaciji. U BiH imate veliki broj turističkih radnika, ali i hiljade prevoznika, onih koji iznajmljuju smještajne kapacitete, ili vodiča koji žive od turista, a da budžet od njih nema nikakve koristi, jer rade ilegalno. Takav posao i za njih predstavlja opterećenje. Strahuju od inspekcije. Vrlo je važno i takvim ljudima omogućiti da uđu u legalne tokove poslovanja, da mogu zaraditi za svoje potrebe ali da uz neke razumne naknade i društvo od njih ima koristi.



Novi Zakon o turizmu u Federaciji obavezivat će organizatore turističkih putovanja i na obezbjeđenje novčane garancije u obliku bankarske garancije ili garantnog pologa za neplanirane događaje. Bankovne garancije bi koristile za slučajeve insolventnosti agencije i nerealizacije ugovorenih usluga, naknade troškova za povratak korisnika turističke usluge u mjesto polaska ili nadoknade štete nastale neispunjenjem obaveza organizatora dogovorenim uslovima i programom putovanja.



O kakvom paradoksu je riječ i kako olako puštamo novac niz vodu pokazuju i dva sljedeća primjera. Kada bh. grđani odu u inostranstvo na odmor ili čak samo na more u susjedne države, kafe znaju platiti i 20 KM, a za isti novac hrabri mostarski skakači sa Starog mosta rizikuju vlastite živote. Često i sami turisti navode da je to niska cijena za ovakav užitak. Pritom bi se posebno moglo naplaćivati primjerice fotografisanje mostarskih skakača.



Krajnje neprimjereno djeluje kada politički predstavnici ove zemlje svoje kolege iz inostranstva odvedu u Mostar kako bi im priredili užitak gledanja skoka, a da, barem do sada, ništa nisu uradili kako bi zakonski uredili oblast turizma i pružili tim istim skakačima uslove za normalan život.



Koliko dobrobiti jednoj zemlji može donijeti turizam, možda najbolje pokazuje pjesma portorikanskog pop pjevača Luisa Fonsija „Despacito“, koja je pravi hit u svijetu. Fensi je u spotu za pjesmu koristio snimke atraktivnih turističkih lokacija u Portoriku, što je, prema podacima turističke zajednice ove zemlje, doprinijelo porastu stranih turista za čak 45 posto u odnosu na prošlu godinu. Spot je na Youtubeu pregledalo čak više od 2,7 milijardi gledalaca, što ga čini najgledanijim spotom u historiji ove internet stranice.



Zahvaljujući spotu i turizmu, Portoriko bi, čak, mogao izaći iz katastrofalne finansijske krize. Naime, guverner te američke ostrvske teritorije Ricardo Roselo proglasio je bankrot Portorika zbog duga od 70 milijardi dolara u maju ove godine, u namjeri da dug restruktuira, a čini se da će popularnost pjesme i zarada koju ona donosi, ubrzati planove za oporavak zemlje.



Turiste je privukla fraza "ovako to radimo u Portoriku“ iz teksta popularne pjesme, a snimanje spota na različitim spektakularnim lokacijama navelo je turiste da požele obići baš ta mjesta. Kako prenosi list El Nuevo Diaz, centralnoameričko odjeljenje turističke agencije Cotia, objasnilo je da, zbog internacionalizacije pjesme “Despacito”, turistički vodiči uveliko dodaju nove tačke u svoje ture, zato što stranci zahtijevaju da posjete lokacije koje su prikazane u spotu. Na taj način, mjesta kao što su “Paseo canto los Gansos” i popularni “Club Fabrica” već su osjetili neočekivane ekonomske benefite zbog intenzivnije posjete turista.



BiH ima daleko bolji geografski položaj od Portorika. Nalazi se u Evropi, najbogatijem kontinentu na svijetu, i turistima iz najrazvijenijih ekonomskih zemalja poput Njemačke, Francuske, Austrije, Švicarske, pa i skandinavskih zemalja, potrebno je svega dva do tri sata leta da stignu u BiH za razliku od Portorika do kojeg je potrebno putovati uz presjedanja i po 20 sati.



Uz povoljne cijene smještaja i hrane, te prirodne i druge ljepote BiH je potreban i snažniji zamah kako bi se zakonski uredila oblast turizma. Inače, to nas svakako čeka na putu prema Evropskoj uniji.



(NAP)