Ako je suditi po svakodnevnim gužvama u užoj jezgri grada, Saračima, Ferhadiji, Titovoj ulici, punim ljetnim baštama i popunjenim kapacitetima u hotelima i hostelima, Sarajevo će ove godine imati najuspješniju turističku sezonu.

Arhiv / 24sata.info

No, vrhunac sezone se, zbog filmskog festivala, ipak očekuje tek u avgustu.



Ljubazni ugostitelji



Kao i prethodnih godina, svi oni koji se odluče odmor provesti u bh. prijestonici zaista imaju mnogo toga lijepoga vidjeti - od kulturno-historijskih znamenitosti, po kojima smo prepoznatljivi u svijetu, do planina, izletišta, vjerskih objekata...



Međutim, s druge strane, ima nešto što stotine turista ipak ne bi trebale vidjeti, a to su zapušteni parkovi, trgovi, fontane, ogromne rupe na cestama... Upravo takav prizor zatekne putnike koji dođu u naš grad autobusom ili vozom.



Prvo što ih dočeka je zapušten i uništen Trg žrtava genocida u Srebrenici... Koliko-toliko ružnu sliku ovog dijela grada popravljaju ljubazni ugostitelji koji se trude poboljšati svoje usluge. Ipak, nadležni bi trebali što prije reagirati i spriječiti da ružan prizor dočekuje i ispraća goste.



Turistu iz Australije Ronalda Šnajdera (Schneider) zatekli smo u ljetnoj bašti na Željezničkoj stanici. Kazao nam je da ga je već po dolasku u BiH iznenadilo to što nema zabrane pušenja cigareta na javnim mjestima.



- Ako ste prvi put u nekom gradu, sigurno je da će bačeni opušci i razbacano smeće na ulici ostaviti loš dojam na vas. Što se tiče Sarajeva, primijetio sam da su i toliko godina nakon rata još vidljiva oštećenja na zgradama i fasadama. Uz malo ulaganja, sve bi se to moglo urediti - ističe Šnajder, koji živi u Melburnu.



Osim toga, kako je dodao, primijetio je da se u korito rijeke Miljacke ispušta kanalizacija, što je, ističe, ružan prizor, s obzirom na sve prirodne ljepote u BiH.



Na sredini liste



Nakon dugog putovanja, autobusom iz Beča u Sarajevo stigle su Sarah, Marva Ali (Marwa), Gehad i Tasnim Sami (Samy). Zatekli smo ih dok razgledaju tržnicu na Markalama. Na pitanje kako su zadovoljne boravkom u Sarajevu, kazale su nam da bi se, ukoliko bi glavni grad BiH uporedile s drugima, prema generalnom uređenju, našao na sredini liste.



Kako su dodale, Mostar je njihova naredna destinacija, a prije toga planiraju posjetiti izletište na Trebeviću. Zbog toga su nas upitale postoji li do ove planine javni gradski prijevoz ili ipak moraju koristiti taksi.



Čaluk: Formirane grupe



Kako nam je kazao Faruk Čaluk iz Turističke zajednice KS, oni još nemaju zvanični info-centar, pa zato direktno i ne dobivaju žalbe.



- Imamo odličnu saradnju s Gradom, Kantonom i općinama. Zajedno ćemo raditi na tome da otklonimo nedostatke poput slabog održavanja ulica, problema s prijevozom ili džeparenja turista. Unutar TZ već su formirane radne grupe s ciljem da se kvalitetno uredi te poboljša oblast turizma u KS - kazao je Čaluk.



(Avaz)