Nisu zabilježene nikakve značajnije štete usljed padavina koje su proteklih dana registrovane u Bosni i Hercegovini, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

"Čak šta više, ova kiša je dobro došla poljoprivrednicima, jer je već bilo poprilično toplo i vruće. Bilo je dosta perioda bez kiše tako da je kišni period stvarno dobro došao i poljoprivrednicima i vatrogascima da malo se odmore, jer su imali izuzetno napornih sedam do deset dana", naveo je Solak.



U narednom periodu će, istakao je Solak, svakako i dalje biti toplo sa temperaturama u Bosni do 35 stepeni Celzijusa.



"Svakako je opet apel građanima na nužnost za sve one mjere predostrožnosti i načine ponašanja u slučaju velikih toplota. To posebno kako da se ponašaju naši sugrađani u smislu oblačenja i boravka na otvorenom, a i kako da se odnosimo u prirodi s izvorima vatre", kaže Solak.



Direktor Federalne uprave civilne zaštite naveo je kako u Federaciji BiH trenutno nema registriranih požara, odnosno da je stanje stabilno.



"Vodostaji su također, u normali. Nema nigdje nikakvih zabilježenih ekstrema, odnosno da je negdje anomalija primjećena u nekim vodostajima da bi bilo potrebe za bilo kakvim intervencijama. Čak šta više dobro je došla ova kiša", ističe Solak.



Preporuke su, kaže Solak, da se u narednom periodu treba pridržavati svih preporuka što kolega iz zdravstva, što samih kolega iz vatrogarstva.



"To se prvenstveno odnosi na način ponašanja u prirodi, a to je da se vodi računa o svim aspektima koji bi mogli izazvati neki problem. Vidjet ćemo šta će biti dalje", rekao je Solak.





(AA)