Ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić, smatra da Bosna i Hercegovina može postati funkcionalna država jedino kad narod kaže "dosta" korumpiranim političarima.

Dragan Mektić / 24sata.info

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da se u BiH tema terorizma koristi u dnevnopolitičke svrhe i za ubiranje izbornih poena potpirivanjem straha kod građana, te da opasnost od terorističkih prijetnji nije ništa veća nego u bilo kojoj drugoj evropskoj državi.



"U Siriji je ratovalo oko 250 državljana BiH, 50 ih je poginulo, a 46 se vratilo u Bosnu i Hercegovinu i svaki je procesuiran", kaže ministar bezbjednosti BiH.



"U Siriji je sada nepovoljna situacija za ove terorističke organizacije, tako da postoji mogućnost da se neki od bh. državljana vrati u Evropu",rekao je ministar Mektić, prenosi Radio Slobodna Evropa.



"I sa tog aspekta ne mogu isključiti mogućnost pojave neke terorističke prijetnje kao što to ne može isključiti nijedna evropska zemlja. BiH ipak nije opasna zemlja i u najvećoj mjeri tu problematiku kontrolišemo", kazao je Mektić.



Bezbjednosne snage BiH putem Interpola razmenjuju te podatke, da bi spriječili eventualnu prijetnju Bosni i Hercegovini, ali i nekoj drugoj evropskoj državi, objašnjava Mektić.



Što se tiče aktivnosti terorista u BiH, ministar tvrdi:



"Terorističkih kampova nema, niti ima kampova koji su opremljeni za obuku vojničke ili terorističke aktivnosti, toga nema u Bosni i Hercegovini".



Nažalost, pojam terorizma se zloupotrebljava u političke svrhe, ukazuje ministar.



"I kad neko nekog želi da diskrimiše na političkom nivou, onda mu prišiva razne etikete u smislu podstrekavanja terorističkih aktivnosti i nažalost terorizam postaje sredstvo za političke obračune u Bosni i Hercegovini. To znači da naši političari nemaju odgovornosti prema našim građanima, jer terorizam je ozbiljna prijetnja po živote i imovinu naših građana".



Mektić kaže da ima nastojanja za ostvarivanje ruskog uticaja kako u regionu tako i u BiH, ali što se tiče formiranja ruske partije u Republici Srpskoj, to je djelo Dodikovih političara - da uberu predizborne poene.



"Ja imam informaciju o tome da ovdje se pokušava osnovati jedna ruska politička partija i da je to cilj vladajućih struktura SNSD-a, jer smatraju da bi na taj način mogli da razbiju opoziciju. Uzmu značajan dio njenog glasačkog tijela, ali to rade na prevaru prije svega građana".



Mektiću su rečenicu da je "mafija jača od države" zamjerili političari, ali on tvrdi da ostaje pri tom stavu.



"Jako mi je stalo do toga da građani prepoznaju i shvate da je korupcija uzrok svih njihovih problema".



Ministar bezbjednosti smatra da Bosna i Hercegovina može postati funkcionalna država jedino kad narod kaže "dosta" korumpiranim političarima.



(SB)