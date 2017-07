Polaganjem cvijeća na mjestu stradanja Emira Bogunića Čarlija, sestara Samire i Mevlide Elčić i Džemaila Bulbula koji su poginuli 28. jula 1993. godine na Golom brdu na Igmanu i historijskim časom nastavljeno je obilježavanje 25. godišnjice formiranja “4. viteške motorizovane brigade” koja je tokom rata čuvala Hrasnicu, Sokoloviće, Butmir, slobodne teritorije Ilidže i područje Igmana.

"Nama koji smo sve ovo preživjeli teško je o tome govoriti, ali šehidi su nam ostavili u amanet da govorimo istinu o onome šta se dešavalo od 1992. do 1995. Iz svake akcije smo mnogo naučili. Ali bitka na Golom brdu u julu 1993. godine bila je velika prekretnica za Brigadu čiji su borci s komandantom Fikretom tokom čitavog rata bili bedem, od prvog do zadnjeg dana rata su čuvali i sačuvali kapiju grada. Poslije ove bitke bili smo puno zreliji, znali smo da ono za šta su naši saborci dali svoje živote ne smijemo nikada izdati ni iznevjeriti", kazao je Edin Fazlić, nosilac ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, ratni vojni invalid i ratni komandant diverzantske čete govoreći o akciji na Golom brdu.



Prisutnima se vrlo emotivno obratila i Adisa Bogunić, kćerka Emira Bogunića Čarlija koja je u vrijeme njegove pogibije bila djevojčica.



"Ostale smo bez njega, ali ne i same, uz nas su uvijek bili i danas su njegovi drugovi i saborci koji su uvijek bili tu za nas, i koji sve ove godine čuvaju uspomenu na mog rahmetli oca i ostale šehide i poginule borce", kazala je Adisa Bogunić.



O detaljima akcije na Golom brdu i pogibiji Emira Bogunića Čarlija, sestara Samire i Mevlide Elčić i Džemaila Bulbula govorio je i ratni komandant “4. viteške motorizovane brigade” Fikret Prevljak.



"Uz sjećanje na naše heroje, teško je ne spomenuti dvije sestre Elčić, Mevlidu i Samiru, njihovo herojstvo i put. Taj dan smo se rastali ovdje u podnožju, Mevlida je otišla u boj, a Samiru sam ostavio jer nisam dao da idu obje sestre. Ali Samira se nekako iskrala kroz šumu i otišla za svojom sestrom. Mevlida je poginula sa Čarlijem ovdje gdje sada stoji spomen obilježje, a Samira je poginula pola sata poslije nedaleko odavde", kazao je Prevljak govoreći o herojstvu sestara Elčić.



Udruženje “4. viteška motorizovana brigada” nizom aktivnosti obilježava 25. godišnjicu od formiranja te brigade, saopćeno je iz tog udruženja.





