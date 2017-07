Hasib Mujkanović (65) iz Maoče kod Brčkog osuđen je na 10 godina i 5 mjeseci zatvora zbog ubistva svoga sugrađanina Rame Levića (70).

Po optužnici podignutoj samo tri mjeseca nakon ubistva, koje je izvršeno u martu prošle godine na putu prema susjednim Rašljanima, Mujkanović je nakon pretresa pred Osnovnim sudom i žalbenog postupka pred Apelacijskim sudom Distrikta osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od deset godina i pet mjeseci.



Njemu su prethodno utvrđene pojedinačne kazne zatvora, i to deset godina i četiri mjeseca za ubistvo Levića, odnosno dva mjeseca za neovlaštenu nabavku i držanje pištolja, priopćeno je iz brčanskog Tužilaštva.



Tužilaštvo je pred oba suda dokazalo optužbe da je Mujkanović ubistvo izvršio hicima iz pištolja marke 'Pietro Beretta' kalibra 22 LR, kojeg je ranije neovlašteno nabavio te držao bez oružnog lista i odobrenja za držanje i nošenje.



Ubistvu je prethodila svađa optuženog i Levića zbog neriješenih imovinskih odnosa, nakon čega je Mujkanović pucao iz pištolja u pravcu Levića u namjeri da ga liši života. Dva od tri ispaljena zrna pogodila su Levića uslijed čega je došlo do unutarnjeg iskrvavljenja, a potom ubrzo i do smrti, navodi se u priopćenju.

