U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno suh kolovoz i umjerena frekvencija vozila.

Foto: 24sata.info

Zbog održavanja 45. internacionalne turističke Una regate, još danas od 17.30 do 24.00 sata, bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-5 u centru Bihaća. Za vrijeme obustave, vozila će biti preusmjerena na alternativne pravce.



Danas od 13.00 do 16.00 sati, zbog održavanja Međunarodne smotre „FIĆO FEST 2017“ (brzinski ispit), doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu R-963 G.Grkarica-Babin do (od Centra Federalnog MUP-a do Babinog dola).



Do kraćih zastoja tokom dana, dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na mjestima izvođenja radova postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno. Izdvajaju se putni pravci: M-17 Jablanica-Konjic, M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-17 Maglaj-Žepče, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres.



Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Doljani i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima, trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Duža zadržavanja tokom dana, očekuju se na većini graničnih prijelaza, a posebno onima na jugu zemlje, saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)