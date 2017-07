Povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost većine putnih pravaca karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini.

Vozačima se skreće pažnja na opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetuje se da na duža putovanja kreće se u ranim jutarnjim satima ili kasno poslijepodne, a ukoliko se putuje tokom dana, da se prave češće pauze.



Danas od 13.00 do 16.00 sati, zbog održavanja Međunarodne smotre „FIĆO FEST 2017“ (brzinski ispit), doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu R-963 G.Grkarica-Babin do (od Centra Federalnog MUP-a do Babinog dola).



Pojačana je frekvencija vozila na većini graničnih prijelaza, a izdvajamo GP Doljani, gdje se na izlazu čeka oko dva sata. Na GP Bosanska Gradiška na ulazu u BiH čeka se oko 90 min.



Pojačana je frekvencija vozila i na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Ivanica, Zupci i Trebimlja, a trenutna zadržavanja su oko 45 minuta.



Na ostalim graničnim prijelazima, trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.



