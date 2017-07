Spasioci iz Bosne i Hercegovine i Slovenije u Blagaju kod Mostara danas su u okviru međunarodne vježbe simulirali evakuaciju unesrećenih na vrelu Bune, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Naime, na izvoru Bune u Blagaju kod Mostara od 26. do 30. srpnja/jula se održavaju vježbe Speleo i speleoronilačkih tehnika spašavanja unesrećenog iza sifona, odnosno iz potopljenih objekata, što je rezultat međunarodne bilateralne suradnje između Slovenije i BiH.



Organizatori vježbi su Ministarstvo sigurnosti BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Uprava kantonalne civilne zaštite HNK, Odjela za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostara, Savez GSS-a u BiH i Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje.



Vježba je osmišljena kako bi se svi sudionici upoznali s načinom suradnje i pomoći pri zaštiti i spašavanju od nesreća i otklanjanju posljedica na osnovu bilateralnog ugovora između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine i mehanizma Civilne zaštite EU.



"Ovo je jedna bilateralna suradnja između slovenske civilne zaštite i Ministarstava sigurnosti BiH. Dogovor i sporazum koji je već davno potpisan urodio je plodom ovom vježbom uz suradnju Federalne i Civilne zaštite i ekipa iz SIPA-e i GSS-a“, kazao je predsjednik Saveza gorske službe spašavanja (GSS) u BiH, Zdenko Marić.



On ističe kako je već poznato da je Buna najveće vrelo u Europi, pa je zog toga za ovu akciju i simulaciju spašavanja od nesreće i izabrano.



"Scenario je da se dogodila nezgoda trojici slovenskih ronilaca koji su ronili ovim vrelom. S obzirom na to da se radi o jednom teže i jednom lakše ozlijeđenom, teže ozlijeđeni ostaje u suhom djelu špilje dok lakše ozlijeđeni ide po pomoć. Speleo spasilački tim organizira evakuaciju lakše ozlijeđenog, a tim GSS-a i slovenačka ekipa za tehničko ronjenje za spašavanje iza sifona kreće u spašavanje teže ozlijeđenog i rade transport ispod vode“, pojasnio je Marić.



On ističe kako je ovo najteži vid spašavanja, te naglašava kako se u slučaju nesreće u špilji treba organizirati veliki broj ljudi i ekipa za spašavanje unesrećenog, a smisao svega toga kako naglašava jeste upravo suradnja.



Vođa slovenačkog tima Civilne zaštite Janes Melanšek podsjeća da Slovenija i Bosna i Hercegovina više godina surađuju na području zaštite i spašavanja.



"Već imamo potpisan državni ugovor za pomoć u prilikama nesreća i svih drugih stvari koji se tiču civilne zaštite. Slovenački tim za spašavanje iza sifona sastavljen je od ljudi koji se u ovoj jedinici bave ronjenjem i spašavanjem iz velikih dubina. Opremljeni su za spašavanje do 120 metara. Došli smo na ovu vježbu na poziv zbog udesa jednog istraživača u špilji i zbog nedostatka resursa u BiH, te Slovenija nudi bilateralnu pomoć“, pojasnio je Malenšek.



Esad Humo iz Upravnog odbora GSS-a u BiH ističe da je međunarodna vježba spašavanja u Blagaju okupila oko 50 sudionika iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, te da je suradnja između ove dvije zemlje započela prije desetljeća i pol i to baš nesretnim slučajem.



"Ovo je nastavak dosadašnje suradnje, koju je ostvarena prije 15 godina u Crnom vrelu i kada je dio ovoga tima došao i pomogao kada je stradao Azer Dželilović“, istaknuo je Humo i podsjetio na značaj međunarodne suradnje u slučajevima spašavanja unesrećenih osoba i zajedničko djelovanje svih raspoloživih resursa.



Stoga u vježbi sudjeluju predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije - Jamarska reševalna služba Slovenije pri JZS, Federalne uprave civilne zaštite, službe Saveza GSS-a u BiH, Pripadnici CZ RS-a, EHI - Enote za tehnično potapljaje (ETP), predstavnici Kantonalne uprave CZ HNK-a, predstavnici CZ Grada Mostara, te Službe za spašavanje iza sifona iz drugih zemalja (Italija, Poljska, Hrvatska).

(AA)