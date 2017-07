Završnica višednevne manifestacije pod nazivom "Šehidima dova, živima opomena“, kojom je obilježena 24. godišnjica od ubistva 45 bošnjačkih civila Vrbanje, te naselja Vrpeć i Crniče, održana je danas u bugojanskom naselju Vrbanja.

Foto: 24sata.info

Pobijeni su od strane pripadnika HVO-a u periodu od 17. do 28. jula 1993. godine. Žrtve su bile uglavnom žene i osobe starije od 55 godina. Brojne delegacije položile su cvijeće i proučile Fatihu ispred spomen obilježja u Vrbanji.



Potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Melike Mahmutbegović, koja je prisustvovala današnjoj manifestaciji u Bugojnu, rekla je da nema naroda u Evropi, koji je doživio takav zločin na kraju 20. stoljeća, kao što je slučaj sa Bošnjacima u BiH. Uprkos žrtvama i onome što su preživjeli kod Bošnjaka nema osvete i mržnje.



-Došli smo da kažemo da nismo zaboravili Vrbanju iz jula 1993. godine, da se molitvom sjetimo članova naših porodica, naših prijatelja i komšija. Došli smo i da damo podršku porodicama ubijenih na njihovoj istrajnoj borbi za pravdu i istinu. Zločin ima zločinca, ima ime i prezime. Ne možemo zločin poistovjetiti s jednim narodom, i spremni smo graditi budućnost s našim komšijama, ali na bazi istine i pravde, kako se ovo zlo više nikada i nikome ne bi ponovilo – rekla je u obraćanju ispred šehidskog spomen obilježja u Vrbanji potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.



Po riječima bugojanskog načelnika Hasana Ajkunića, 24 godine se iz Vrbanje šalju poruke mira i upućuju vapaji za istinom i pravdom.



- Zločin u Vrbanji je planiran godinama. Planiran je samo zbog toga što smo mi muslimani, Bošnjaci. Mi uvijek šaljemo poruku mira, ali isto tako treba prozvati domaće i međunarodne institucije, posebno Tužilaštvo, koje 24 godine okreće glavu da se ne pronađu zločinci. Javno pozivam sve one koji znaju ko je počinio zločin da to i kažu. Samo sa istinom i pravdom pobijedit ćemo zločin, zločince i fašizam- poručio je s današnjeg skupa bugojanski načelnik Hasan Ajkunić.



Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo rekao je da suživot nema alternativu, ali za zlodjela nad Bošnjacima Vrbanje moraju odgovarati, oni koji su zločin počinili.



-Važno je to zbog pravde, pravičnosti, budućeg života i zdravih temelja države BiH. Želim porodicama strpljenje, a apelujem da ne bude zaborava i da ustrajemo na obilježavanju ovih značajnih datuma i godišnjica- rekao je u obraćanju u Vrbanji premijer Lendo.



U Šehidskoj džamiji u Vrbanji priređen je vjerski dio programa, a nakon podne namaza u ime reisu-l-uleme IZ u BiH Husein ef Kavazovića prisutnima se obratio muftija travnički dr. Ahmed ef Adilović.



Da se zločin poput ovog u Vrbanji 1993. godine ne bi ponovio pozvao je na jedinstvo, na svijest, na poštivanje bošnjačkih institucija i predstavnika. Potrebno je saznavati i prenositi isključivo istinu.



- U kodu našeg naroda nije osveta, naša vjera nije takva, ali ne smijemo dozvoliti da nam se ovo ikada više ponovi. Mi tražimo pravdu. Međutim, do dana današnjeg nije mnogo urađeno na procesuiranju i kažnjavanju počinilaca zločina. Osuđena je samo jedna osoba i znamo da jedna osoba nije mogla ubiti 45 nedužnih civila, Nažalost, mi danas od Tužilaštva moramo tražiti da radi svoj posao. Da su do sada radili kako treba rezultati na pronalasku zločinaca i naredbodavaca bi bio drugačiji. Ovako, kada oni ne rade svoj posao mi smo tu da ih podsjetimo na njihovu obavezu – naglasio je muftija Adilović.



Danas je organizirana i protestna šetnja do mjesne džamije u Vrbanji, a manifestacija je okončana obilaskom šehitluka na mjesnom mezarju, gdje je proučena dova i Fatiha za duše šehida.



(fena)