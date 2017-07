Pokret "Odgovor" je oštro osudio i odbacio izjave predsjednika RS Milorada Dodika kojim negira bosanski jezik i pravo Bošnjaka na pristup obrazovanju bez diskriminacije u tom bh. entitetu - saopćeno je iz ovog pokreta.

Arhiv / 24sata.info

- Mi se možemo pozivati na Dejtonski mirovni sporazum koji je u svojoj službenoj verziji preveden na službene jezike bosanski, hrvatski i srpski. Možemo se pozivati na Zakon o upravnom postupku BiH i na druge zakone države Bosne i Hercegovine koji štite naziv bosanskog jezika. Ali nema potrebe za sve to, jer je Dodik odlučio ići protiv sistema, negirajući državu BiH te prava njenih naroda i građana. Zato ćemo govoriti njegovim jezikom: On će otići s vlasti 2018., a oni koji budu htjeli formirati vlast bez njega u RS-u će morati pristati na priznavanje bosanskog jezika i prekid diskriminacije Bošnjaka u RS-u - poručili su iz "Odgovora".



U saopćenju za javnost navode da oni ne diraju u srpski jezik, u kulturu i običaje, ne diraju u svetinje te da ne žele da iko dira u njihove.



- Odgovor okuplja ljude od Bosanskog Novog do Foče, sve nas je više i nećemo odustati. Ko god pokuša pregovarati o foteljama u naše ime, a ne bude zaštitio svetinje Bošnjaka, bit će osuđen od naroda i od zajednice. Nećemo odustati i nećemo se predati - ističe Pokret 'Odgovor'.

(FENA)