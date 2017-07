Kamen temeljac položen u jednom, a škola otvorena u drugom gradu. Novac uplaćen na privatni račun ambasadora Makarevića. Ambasador tvrdi da je on prevaren

Sa bh. ambasadorom u Pakistanu Nedimom Makarevićem sve je moguće. On je, tako, u stanju da kamen temeljac položi u jednom pakistanskom gradu (Dhery), a da školu izgrađenu na tom kamenu temeljcu svečano otvori 500 kilometara dalje (Sialkot). Ili, pak, da u ponedjeljak ujutro ne zna ništa o problemima prilikom izgradnje pomenute škole, a da popodne priča kako su ga investitori prevarili.



„Poznajete li Sayeda Mudassira Nazar Shah“, glasilo je pitanje Žurnala upućeno Makareviću.



„Da“, odgovorio je ambasador.



„A da li znate za njegovo pismo upućeno bh. vlastima u kojem Vas optužuje za nestanak novca namijenjenog za Školu Alija Izetbegović“, nastavljamo dalje.



„Ne znam o čemu se radi“, napisao je Makarević.



Tri sata kasnije, Makarević se oglasio preko službenih glasila SDA. I ekskluzivno otkrio da ga je investitor opljačkao prilikom gradnje Školskog centra Alija Izetbegović u Pakistanu. Uspješni projekat, očito, i nije tako uspješno realizovan. Priča o školskom centru Alija Izetbegović započinje početkom prošle godine, kada ambasador Makarević sklapa partnerstvo sa pakistanskim šejhom Sayedom Mudassirom Nazar Shahom. U prisustvu visokih zvaničnika, 22. februara prošle godine, polaže kamen temeljac u gradu Dhery (škola u julu ove godine otvorena u gradu Sialkotu). Potom je organizovano nekoliko donatorskih večera, na kojima je prikupljeno oko 100 hiljada dolara. Prema ugovoru između ambasadora Makarevića i Sayeda Mudassira Nazar Shaha, dio prikupljenog novca trebao je biti uplaćen na račun ambasadorovog partnera koji je bio zadužen za realizaciju projekta.



„Mi imamo ček koji potvrđuje da je moj klijent uplatio iznos od rs 56 LAC na lični račun ambasadora Makarevića. Nažalost, došlo je do spora“, kaže za Žurnal Qaiser Abbas Shah, pravni zastupnik Sayeda Mudassira Nazar Shaha.



S obzirom na to da ambasador Makarević nije odgovarao na pozive i dopise svog partnera koji ga optužuje za krađu novca, advokat Abbas poslao je dopis Ministarsvu vanjskih poslova BiH, Ambasadi BiH u Pakistanu, te Predsjedništvu BiH. U pismu je navedeno da su, po pokroviteljstvom Ambasade BiH u Pakistanu, održane dvije donatorske večere.



„Dana 29. avgusta 2016.godine administracija hotela Serena International Ismalabad deponovala je prikuljeni novac (56 Lac) preko njihovog zvaničnog čeka broj 1207-79004929-03. Dana 31. avgusta 2016.godine navedni novac je dalje prenesen sa računa mog klijenta na lični račun ambasadora Makarevića broj: 23067003042603. Suma u iznosu od (19 Lac Rs) prikupljena tokom ceremonije u Faisalabadu direktno je predata ambasadoru od strane osoblja Serena Hotela. Po prijemu navedenih sredstava ambasador Makarević je bio dužan prebaciti 50 posto mom klijentu na ime troškova izgradnje škole“, navedeno je u pismu koje su Pakistanci uputili 26. jula ove godine.



„Ništa nisam dobio“, pravda se ambasador Makarević te nas pita na koji je mail stigla pošta.



Nakon što smo mu rekli na koji su mail Pakistanci poslali pismo, ambasador je prvo rekao da takav ne postoji, ali je nakon naše konstatacije da je ta e-mail adresa navedena i na službenoj stranici Ambasade odgovorio: „Nisam rekao da ne postoji. Samo ga ja ne koristim“.



No, svoja poznanstva ambasador itekako koristi. Tri sata nakon našeg razgovora, oglasio se u prijateljskim medijima. Priči o donaciji knjiga pakistanskoj biblioteci, ničim izazvan pridodao je priču o problemima prilikom izgradnje Školskog centra Alija Izetbegović. Uglavnom, tvrdi da je on prevaren i da je nestao njegov novac namijenjen za Školu Alija Izetbegović. Ipak, priznaje da je zbog problema sa investitorima Škola morala biti premještena u drugi grad. Bh. javnost, međutim, o tim problemima, sve do sada, nije izvještavao. Čak ni na Facebook profilu.



