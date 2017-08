Federalni hidrometeorološki zavod upalio je crveni meteoalarm zbog visokih temperatura. Crveni meteoalarm upaljen je za južne dijelove Bosne i Hercegovine, odnosno za regiju Mostara (maksimalna temperatura zraka između 39 i 41°C) i Trebinja (maksimalna temperatura vazduha između 38 i 41°C).

Foto: 24sata.info

Za ostala područja trenutno je na snazi narandžasti meteoalarm. Crveni meteoalarm označava izuzetno opasno vrijeme.



U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno vedro. Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 15 stepeni, Bugojno, Ivan-sedlo i Sokolac 18, Jajce i Srebrenica 19, Sarajevo 20, Bihać, Livno, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 21, Banja Luka, Doboj, Zenica i Zvornik 22, Bijeljina 24, Grude 25, Gradačac 26 i Mostar, Neum i Trebinje 27.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo opada.



U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana bit će uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 38, a na jugu zemlje do 41 stepen.



U Sarajevu danas će biti sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(24sata.info / FENA)