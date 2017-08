Prema sezonskoj prognozi u Bosni i Hercegovini august bi trebao da bude topliji u odnosu na prosječne temperature. Najtopliji period očekuje se početkom augusta - izjavio je Feni klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Dženan Zulum.

Foto: 24sata.info

Ističe da je u augustu 2016. najviša dnevna temperatura izmjerana u Gradačcu - 36,4 stepena, u Sarajevu 33,2, a u Mostaru 36 stepeni Celzijusa.



Maksimalne temperature zraka od početka službenih mjerenja u augustu iznose: u Sarajevu 40 stepeni (1946.), Mostaru 43,1 (2007.), Bihaću 42 (2013.), Tuzli 39,5 (2000.) a u Zenici 41,3 (2012.).



Zulum dodaje da su u augustu srednje temperature zraka za referentni niz 1961.-1990. godina iznosile: Sarajevo 18,5 stepeni Celzijusa, Mostar 24,2, Bihać 19,3 i Tuzla 18,9 stepeni.



Najtopliji august u 21. stoljeću registriran 2012. godine u Sarajevu - 23,2 stepena (srednja temperatura) i Tuzli - 23,3, te 2003. u Mostaru - 29,1 i Bihaću - 24,1 stepen Celzijusa.



Prva sedmica augusta u BiH bit će pod uticajem toplih zračnih masa koje će pristizati sa sjevera Afrike. Ove zračne mase uvjetovat će suho i natprosječno toplo vrijeme. Maksimalne temperature zraka u centralnim područjima Bosne dosezat će do 38, a u sjevernim krajevima i do 40, a u Hercegovin do 42 stepena.



Minimalne temperature zraka bit će između 15 i 20 u Bosni, a u Hercegovini i do 25 stepeni.



Najtopliji period očekuje se 2. i 6. augusta Za dane vikenda može doći i do razvoja konventivne oblačnosti i pojave kratkotrajnih pljuskova.



U većem dijelu druge sedmice augusta, neće doći do značajnije promjena vremena. Zadržat će se i dalje suho i natprosječno toplo vrijeme. Maksimalne temperature zraka bit će se do 40, a sporadično i do 41 stepen.



Pad temperature zraka moguć je od 10. augusta, navode iz FHMZBiH.

