Lider Pokreta "Odgovor" Ćamil Duraković poručio je danas, reagirajući na medijske napise u kojima se kritukuju aktivnosti ove organizacije i pokušavaju, kako navodi, diskreditovati pojedinici uključeni u njen rad, da će se ovaj pokret zalagati prije svega za zajedništvo Bošnjaka.

Foto: 24sata.info

Duraković u saopćenju za javnost iznosi stav kako "nekima očigledno smeta što su nas podržali i ministar Edin Ramić, i zastupnici Admir Čavka i Nedim Čivić".



-Smeta im što smo pokrenuli komunikaciju sa strankama ljevice, a imamo korektan odnos i sa SDA, SBB i Strankom za BiH. Naš je cilj da radimo zajedno, da okupljamo ljude i ne gledamo lične interese. Ako ja iznesem neku opravdanu kritiku na rad potpredsjednika Ramiza Salkića, nekima je u interesu da to prodube i umjesto da se fokusiraju na naše zajedničku borbu protiv politike Milorada Dodika, oni hoće da se priča prebaci na to kako Duraković i Salkić imaju neslaganja. Pa mi nismo naivni ni budale da smatramo da smo veći prioritet nas dvojica od toga da li će se riješiti pitanje negiranja bosanskog jezika i diskriminacije bošnjačke djece u školama - ističe Duraković.



Kaže da "Odgovor“ neće biti taj koji će dalje dijeliti Bošnjake, obećavši da će uraditi sve da postignu zajedništvo i premoste razlike na personalnom nivou i među političkim strankama koje okupljaju povratnike.



-To je ono što su mi svi ljudi s kojima sam razgovarao dali u zadatak, obični građani, naši povratnici koji vjeruju da ovaj put možemo ponuditi nešto drugačije - zaključio je Duraković.

(fena)