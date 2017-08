Željeznice Federacije BiH su, nakon dogovora s Željeznicama RS-a, od danas “BH vozom” povezale Sarajevo, Tuzlu, Doboj i Banju Luku.

Foto: 24sata.info

Na ovoj relaciji saobraćat će “talgo” garnitura Željeznica Federacije BiH, a očekuje se oko 100 do 150 putnika po garnituri.



-Uvođenjem ovog voza našim građanima, turistima i svima drugim pružit ćemo kvalitetnu uslugu, uz jeftiniji prijevoz na našem prostoru - rekao je Enis Džafić, generalni direktor Željeznica FBiH.



Podsjetio je da dvije željezničke kompanije već imaju dobru saradnju u teretnom saobraćaju i sada to žele da prošire na putnički.



-Uvođenjem 'talgo' vozova Željeznice su znato povećale broj prevezenih putnika, jer ovi vozovi pružaju vrhunski komfor, svi vagoni su klimatizirani, imaju uslugu intereneta, TV, bife salon – rekao je Džafić.



Radit će se, kazao je, na otvaranju i drugih željezničkih pravaca, a cilj je da dođu do Bihaća, odnosno da se uspostavi putnički prijevoz na svim prugama u BiH.



I v.d. generalnog direktora Željeznica RS-a Dragan Savanović je dodao da su otklonjeni svi tehnički problemi da se od danas uvede brzi voz od Sarajava do Banje Luke.



-Ubjeđen sam da će ovo dati jednu novu dimenziju u željezničkom saobraćaju te svojim komforom opredijeliti građane da radije putuju vozom, nego drumom – rekao je Savanović na zajendičkoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci.



Redovna cijena karte na relaciji Sarajevo-Banja Luka je 25,80 KM (povratna 41,70 KM), na relaciji Sarajevo-Tuzla je 21,40 KM (povratna 34,60 KM), a na relaciji Tuzla- Banja Luka 20,00 KM (povratna 32,40 KM).



Za 'talgo' vozove obavezna je rezervacija uz voznu kartu za sve putnike, čija cijena iznosi jednu KM.

(FENA)