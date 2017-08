Zbog ekstremno visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod objavio je crveno meteoupozorenje za šire područje Bihaća, Mostara, Tuzle, Banje Luke, Prijedora i Trebinja.

Foto: 24sata.info

Za ostala područja važi narandžasto upozorenje, a iz Zavoda naglašavaju da se i danas očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Tokom dana mjestimično će biti naoblačenja. Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretat će se između 16 i 22 stepena, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura između 34 do 40, a na jugu i sjeveru do 42 stepena..

(SRNA)