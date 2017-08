Prva grupa budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine, na put ka ispunjenju najveće vjerske dužnosti svakog muslimana, hadža, krenut će 17. augusta, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Završene su sve pripreme za odlazak planiranih 1.800 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine u Meku. Direktor Ureda za hadž i umru Nezim ef. Halilović rekao je za AA da je ove godine veće interesovanje za hodočašće u odnosu na prethodne godine.



- Ove godine preko Ureda za hadž Rijaseta Islamske zajednice u BiH na hadž je planirano da ide 1.800 hadžija jer je ove godine nešto veće interesovanje nego što je bilo u protekle četiri godine kada smo imali ograničenje, odnosno umanjenje od 20 posto u odnosu na 2012. godinu kao što su imale i druge zemlje. Naš broj je bio u granicama 1.400 ili 1.411 hadžija - pojasnio je Halilović.



Rekao je da su ove godine dobili staru kvotu, a to je 2.000-2.100 hadžija. Nezavisno od toga što su imali malo povećanje cijene hadža, interesovanje je bilo veće od očekivanog.



- Kada su krenule prijave, vidjeli smo da imamo veliko interesovanje tako da smo uključili još dodatna dva aviona, a potom i treći. Imamo još nešto slobodnih mjesta. Naš cilj je da ove godine iz BiH imamo 1.800 hadžija. Trenutno imamo prijavljenih preko 1.700 - istakao je Halilović.



Prijave će trajati do popune mjesta, a direktor Ureda za hadž se nada da će ta procedura biti završena u narednih sedam dana.



- Što se tiče termina odlazaka na hadž planirani su letovi od 17. do 21. augusta. U prospektnim materijalima koji je dostavljen našim hadžijama stoji od 17. do 20, međutim, zadnji avion, odnosno dodatni deseti avion nismo mogli da uklopimo u ovaj broj tako da će vjerovatno taj posljednji let biti 21. augusta. Prva dva aviona su planirana 17, četiri aviona 18, tri aviona 19. i jedan avion 21. augusta - naglasio je Halilović.



Međutim, oni ulažu napore da taj posljednji avion uklope 20. augusta što će biti poznato narednih dana. Povratak hadžija je planiran od 6. do 10. septembra.



- Što se tiče naših priprema u Saudijskoj Arabiji sve je završeno u planiranom roku. Ove godine je nešto unaprijeđen elektronski sistem koji povezuje svakog hadžiju - rekao je Halilović.



U toku je, prema njegovim riječima, edukacija budućih hadžija čiji završetak je planiran u četvrtak, 10. augusta.



- Ove godine imamo bebu koja je stara sedam mjeseci i sedam dana, Imran Ramić iz Sarajeva, rođen 2016. godine. Emira Huremović, rođena 1935. godine, najstarija je hadžinica koja će ove godine putovati put Meke - izjavio je Halilović.



I ranije su imali maloljetnika koji su se odlučili da obave jednu od pet islamskih dužnosti, ali Halilović je mišljenja da nisu imali bebu ove starosne dobi.



Ministarstvo zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine krajem jula su ih obavijestili da nisu u mogućnosti do 2. augusta ove godine osigurati vakcine protiv Meningococa za kandidate na hadž u tekućoj godini, međutim, taj problem je riješen.



- Mi smo u posljednjih nekoliko godina konstantno imali probleme sa vakcinama, u vezi s umrom i hadžom. Ove godine smo na vrijeme upozorili Ministarstvo zdravstva BiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH da bi moglo biti problema jer smo imali veći broj zainteresovanih. Međutim, nikad nismo dobili zvaničan odgovor osim što smo imali više telefonskih razgovora i usmenih obećanja da će to biti na vrijeme završeno - pojasnio je Halilović.



Međutim, nakon toga je stigla obavijest da oni ne mogu izvršiti ovu obavezu u zadatom roku.



- Jedan broj naših hadžija je radi svoje sigurnosti otišao u Hrvatsku, nismo imali otkazivanja. Od ponedjeljka smo osigurali dodatnih 76 vakcina. Uspjeli smo da se vakcinišu naše hadžije - kazao je Halilović.



Hadž je jedna od pet islamskih dužnosti, koju tokom života treba ispuniti svaki punoljetan muškarac i žena koji steknu uvjete za to.

(AA)