Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas su u Sarajevu uručili ugovore, ključeve i vozila za 60 ratnih vojnih invalida 100 posto - I grupe.

Foto: 24sata.info

Ukupna vrijednost projekta je 1.491.000 KM, bez PDV-a, a sredstva su osigurana u budžetu FBiH za 2017. godinu.



Premijer Novalić je kazao da je Vlada Federacije i ove, kao i prethodnih godina, izdvojila novac za automobile za stopostotne ratne vojne invalide.



- Svjesni smo da to nije dovoljno, jer se radi o onima koji su za odbranu i izgradnju države dali dijelove svojih tijela - istakao je Novalić.



Najavio je da će nastaviti da izdvajaju sredstva iz federalnog budžeta sve dok svaki stopostotni ratni vojni invalid u ovoj državi ne dobije prijevozno sredstvo koje će biti odgovarajuće njegovim potrebama.



- Želja nam je da njihovi životi budu lakši, bolji i dostojanstveniji - rekao je federalni premijer.



Dodaje da su nedavnim sporazumom s boračkim udruženjima dogovorili da obim novca za branilačku populaciju neće biti smanjivan, ali ni povećan, te da su dobili njihovu bezrezervnu podršku za to.



Istovremeno su kao Vlada, naglasio je, preuzeli obavezu da ta raspoloživa sredstva budu što kvalitetnije raspoređena.



- Dodjela automobila i drugih ortopedskih pomagala onima koji su u ratu podnijeli najveće žrtve svakako spada u naše prioritete - naglasio je Novalić.



Također je istakao opredjeljenje Vlada Federacije BiH da probleme boraca rješava sistemski, jer je to jedini mogući put.



Zbog toga su, naglasio je, u ovom mandatu sve svoje napore i znanje usmjerili na donošenje zakonskih rješenja uz pomoć kojih će jednom i zauvijek urediti ovu oblast.



- No, ne smijemo zaboraviti na svakodnevne potrebe naših boraca. Naša je obaveza da uradimo sve što možemo da naši borci žive dostojanstveno i da kvalitet njihovog života bude što bolji - zaključio je premijer Novalić u obraćanju.



Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević izrazio je zadovoljstvo što su i treću godinu uspjeli završiti međunarodni tender i osigurati putnička vozila za onu kategoriju kojoj pripadaju velike zasluge za odbranu BiH.



- Te zasluge se ne mogu izmjeriti materijalnom vrijednošću i ovo je samo jedna sitnica kojom odajemo dužnu počast pripadnicima Armije Republike BiH, a koji su branili sve građane i državu te dali dijelove tijela za njih - poručio je Bukvarević.



Također je zahvalio i komisijama koje su provele međunarodne tendere i odabrali one koje će dobiti vozila, kao i dobavljaču koji je vrlo korektne ispunio svoje obaveze.



- Ovaj čin je jedan od dokaza da su Vlada FBiH i ovo ministarstvo opredijeljeni za reforme. Stepen dostignutih prava i sredstava koja se izdvajaju za boračke kategorije neće biti umanjivana - poručio je Bukvarević.



U tom pravcu, dodao je, zajedno s Vladom FBiH i boračkim udruženjima su uspjeli dogovoriti da će dio sredstava koja ostanu neutrošena iz budžeta biti preraspodijeljena za pomoć u rješavanju statusno-socijalnih pitanja branilaca i njihovih porodica.



Naglasio je da su u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH usvojene izmjene Zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite kojim se ispunjavaju zahtjevi boraca za uspostavu registra i definiše reprezentativnost boračkih udruženja.



Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Esad Delić i predsjednik Saveza RVI paraplegičara FBiH Mujo Aganović zahvalili su Vladi Federacije BiH i Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata FBiH na profesionalnom, odgovornom i principijelnom istupu te na uspješnoj realizaciji tendera za podjelu ovih automobila.



Dodijeljeni automobili su "škoda octavia" - ambition karavan 1,4, TSI, automatik DSG, bijele boje, godina proizvodnje 2017.



Podjelom automobila nastavlja se, kao i svake godine, aktivnost Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata u osiguravanju i podjeli automobila, koji su ortopedska pomagala najugroženijim kategorijama RVI.

(FENA)