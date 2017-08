Zbog visokih dnevnih temperatura, i danas se savjetuje da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim satima ili kasno poslijepodne, a ukoliko ipak putuje tokom dana, prave češće pauze.

Prije napuštanja vozila treba ugasiti rashladne uređaje, kako bi se organizam na vrijeme navikao na vanjsku temperaturu zraka.



Zbog radova na deminiranju terena, u vremenu od 08.00 do 16.00 sati, dolazi do povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (kod mjesta Osojnica).



U toku su radovi na redovnom održavanju u tunelu Lendava (M-17 Jablanica-Konjic), zbog čega se od 07.00 do 17.00 sati saobraća naizmjenično-jednom trakom.



Radovi na redovnom održavanju danas do 11.00 sati izvode se i na magistralnom putu M-5 na području Kiseljaka, pa je moguće sporije saobraćanje na mjestu izvođenja radova.



Povremeni kraći zastoji aktuelni su na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajaju se putni pravci: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres.



Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Doljani i Izačić, a nešto kasnije, tokom dana, očekuje se frekventniji saobraćaj i na ostalim graničnim prijelazima, saopćeno je iz BIHAMK-a.





