Meteoalarm je za četvrtak i petak izdao crvena upozorenja za veći dio Bosne i Hercegovine, a slična situacija je i u ostatku regije.

Ilustracija / 24sata.info

Crveni meteoalarm obuhvata cijelu Hrvatsku sa naglaskom na kninsku regiju, a velike vrućine očekuju se i u Srbiji i Crnoj Gori. Također, crveni meteoalarm upaljen je i sa veći dio Slovenije i Mađarske.



Zajedno sa Italijom i južnom Poljskom, naši prostori predstavljaju najtoplije krajeve u Evropi barem što se tiče tekuće sedmice.



Prema saopćenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini ponovo preovladavati sunčano i vruće vrijeme. Tokom dana pojavit će se mjestimična mala do umjerenu oblačnost. Vjetar, slab, u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, u Hercegovini i Posavini do 42 stepena



U Sarajevu će biti sunčano i vruće. Tokom dana, uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Najviše temperature očekuju se u Mostaru, Banja Luci i Bihaću.



Slično vrijeme će se nastaviti do kraja sedmice.





(Klix.ba)