Ljetni pljusak rashladio je Sarajevo. Na radost onih koji ne podnose velike vrućine temperature su pale za čak deset stepeni.

Arhiv / 24sata.info

Nakon što je u 14 sati u Sarajevu izmjerena temperatura od 35 stepena, nakon pljuska je temperatura pala na 25 stepeni.



Za Sarajevo je upaljeno narandžasto upozorenje Meteoalarma za danas i sutra zbog visokih temperatura.



U Mostaru je i dalje najtoplije s temperaturom 39 stepeni.



Sutra se očekuje sunčano i vruće, a u večernjim satima ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguć pljusak kiše.



Jutarnje temperature će biti od 19 do 25, na jugu do 28, a najviša dnevna od 34 do 39, u Hercegovini i Posavini od 38 do 42 stepena.

