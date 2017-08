Ismet Gavrankapetanović, bivši šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kazao je za N1 da mu je potpuno nevažno je li smijenjen ili mu je istekao mandat kako su danas u saopćenju poručili iz KCUS-a.

Foto: N1

On se u razgovoru za N1 zapitao šta zapravo znači biti šef Klinike ocijenivši da to nije stvar prestiža već velike odgovornosti i, kako je kazao, najgore borbe.



''Ne bih ja to ni znao već su mi javili. Suština je da je to meni potpuno nevažno, ja ni ne želim da budem šef pod ovakvim okolnostima. Hirurgija je nešto što morate imati, najopasnije stvari radite, za život i smrt, morate imate ljude koji vas razumiju i podržavaju. U ovakvim okolnostima ne želim nipošto da budem šef i ne razumijem šta znači biti šef - šef Klinike je onaj koji isključivo i jedino odgovara za komplikacije i sve što je problematično zajedno operiše sa svojim hirurzima'', rekao je Gavrankapetanović i dodao:



''Ja nisam nikakvo pravno lice, u pravnom smislu ja sam ništa. To je ustvari onaj koji je prvi, koji ulazi u najgore borbe. Šef je onaj ko je odgovoran za svoj rad i rad svih drugih. Ni ne želim da to budem pod ovakvim okolnostima, ne daj mi Bože. Ne želim biti šef u ovakvim okolnostima jer radimo sa ljudskim životima i moramo imati one koji razumiju težinu našeg posla. Ako takvi koji upravljaju ne razumiju hirurge, onda ne želim biti šef'', potcrtao je on.



Gavrankapetanović je kazao da je problem u odnosu i načinu na koji je saznao za promjenu.



''Nemam pojma, ali ovo je važno reći: ima ljudski način, pozovete nekoga, logično je da vas pozovu i da vam kažu - vi ste bili ovdje 19 godina šef ove kuće i mi hoćemo sada da više ne budete šef i meni je to normalno. Ali je ljudski ako radite 30 godina u KCUS-u, da vam kažu. Nisam se ja rodio kao šef, ja sam se na Bistriku rodio. Postoji ljudski način, a ne da se mučimo. Grijehota je i životinju mučiti'', zaključio je Gavrankapetanović za N1.



Podsjećamo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu saopćio je danas da su netačni navodi medija da je Upravni odbor tog centra smijenio prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, već da mu je istekao ugovor 11. jula 2017. godine.



Podsjećaju da je Gavrankapetanović bio je šef Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS 19 godina, ali da je UO KCUS usvojio sistematizaciju, koja predviđa pet odjeljenja umjesto ranijih četiri.



Napominju da je takav raspored tražio prof.dr. Ismet Gavrankapetanović.

(n1)