Europski pokret u Bosni i Hercegovini je, u okviru Dana Europe 2017.,danas na svečanoj akademiji u Cazinu uručio niz priznanja pojedincima koji su svojim radom doprinijeli europskom putu BiH.

Glavnu nagradu za osobu godine dobio je organizator Večernjakova pečata te direktor i glavni urednik Večernjega lista u BiH Jozo Pavković. Kako je istaknuto u obrazloženju ovog vrijednog priznanja, Pavković je svojim radom značajno doprinio afirmiranju europskih ideja i procesa u BiH, a spomenuto je i kako je manifestacijom “Večernjakov pečat” potaknut povratak Povelje Kulina bana u BiH i “izgubljenoga” Daytonskoga sporazuma.



Europa nije tako daleko



- Kao organizator izbora osobe godine, neobično je da dobivam nagradu za “ličnost godine”. Eto, i to je BiH, bogata i u svojoj jezičnoj različitosti. Nagradu za osobu godine i ličnost godine mogu dobiti stotine tisuća onih iz tihe većine koji promoviraju da su različitosti bogatstvo naše države. Oni koji vide BiH u Europi kao državu triju suverenih i jednakopravnih naroda. Ova nagrada me obvezuje pomoći kako bi europski pokret bio što masovniji. Sudeći po europskom duhu u ovoj dvorani, nekako mi se ovdje iz Cazina čini da Europa i nije tako daleko - kazao je Pavković preuzimajući nagradu koju mu je uručio predsjednik Europskog pokreta Predrag Praštalo. Na svečanoj akademiji “Vrijeme je za Europu” veleposlanicima Hrvatske i Slovačke Ivanu Del Vechiju i Janu Pšenici uručen je Orden naroda, građanki i građana BiH i Europskog pokreta u povodu okončanja diplomatskog mandata u BiH. Veleposlanicima Višegradske skupine u BiH (Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka) uručene su plakete “Europski prijatelj i partner EU integracija”. Posebna priznanja uručena su za promociju turizma i zaštite okoliša, društvenog angažmana žena, a predstavljeni dolazeći lideri Bosne i Hercegovine i regije, kao i društveno odgovorni subjekti Unsko-sanske županije i Bosne i Hercegovine.



Ovogodišnje nagrade



Nagrada za životno djelo i humanitarni angažman u okviru rukometnog kampa za djecu s posebnim potrebama uručena je legendarnom rukometašu, nekada najboljem desnom krilu na svijetu i izborniku mlađih rukometnih vrsta Bosne i Hercegovine Jasminu Mrkonji. Prvi put od 2005. godine jedan gradonačelnik iz Bosne i Hercegovine će dobiti priznanje “Europski gradonačelnik regije”. To je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević. U okviru obilježavanja Dana Europe u Cazinu organiziran je i poslovni forum na kojem je održan niz panel-diskusija o aktualnim temama koje se odnose na razvoj Bosne i Hercegovine. Manifestaciju posvećenu obilježavanju Dana Europe već 13. godinu zaredom organizira Europski pokret u BiH. Događaj je postao tradicionalan i svake godine dobiva sve više pozornosti domaće i regionalne javnosti.

(Večernji)