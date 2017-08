Na putevima u Bosni i Hercegovini ovoga jutra saobraća se uz povoljne uvjete za vožnju i slab do umjeren promet vozila.

Arhiv / 24sata.info

Tokom dana očekuje se povećan promet vozila na putevima prema jugu, kao i na graničnim prijelazima.



Zbog veoma visokih temperatura tokom dana, savjetuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučuju češće pauze. Apeluje se na vozače da voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja.



Danas od 07.30 do 17.00 sati zbog radova na autoputu A-1 Sarajevo zapad-Tarčin kod mjesta Gladno Polje vozila će saobraćati sporije, uz postavljenu privemenu signalizaciju.



Na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje zbog radova na deminiranju terena u mjestu Osojnica, od 08.00 do 16.00 sati mogu se očekivati povremene kraće obustave saobraćaja.



Od puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: M-17 Jablanica-Konjic, M-17 Maglaj-Žepče, M-18 Vogošća-Sarajevo, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres.



Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Izačić i Doljani na izlazu iz zemlje, a zadržavanja su od 30 do 45 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja.



Podsjećaju se vozači da su, za međunarodni promet vozila, privremeno otvoreni granični prijelazi: Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja, saopćeno je iz BIHAMK-a.



(FENA)